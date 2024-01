El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha discutido este viernes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la solución de dos estados tras su negativa al establecimiento de un Estado palestino.

"El presidente también discutió su visión de una paz y seguridad más duraderas para Israel plenamente integrada en la región y la solución de dos estados con la seguridad de Israel garantizada", ha indicado en un comunicado la Casa Blanca.

Esto se produce después de que en la víspera Netanyahu resaltara que "Israel debe mantener el control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán" y apuntara a que el conflicto no es sobre "la falta de un Estado palestino", sino sobre la existencia de uno judío, según recogió el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, Biden ha celebrado la decisión de Israel de permitir la entrada de un cargamento de harina para el pueblo palestino a través del puerto de Ashdod mientras se trabaja en otras opciones para la entrega de asistencia a Gaza por mar.

"El presidente también discutió el reciente progreso en asegurar los ingresos de la Autoridad Palestina para pagar los salarios, incluidos los de las fuerzas de seguridad palestinas en Cisjordania", ha agregado en el comunicado.

Ambos han tratado los esfuerzos para la liberación de los rehenes restantes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, así como el cambio en las operaciones israelíes, que "permitirá incrementar el flujo de asistencia humanitaria mientras se presiona militarmente a Hamás y sus líderes".