Biden, el expresidente de eeuu, acusa a trump de apaciguar a rusia

LONDRES, 7 mayo (Reuters) - El expresidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que la presión de su sucesor Donald Trump para que Ucrania ceda territorio a Rusia es una forma de "apaciguamiento moderno" que nunca satisfará a Moscú.

En una entrevista con la BBC emitida el miércoles, Biden dijo que el presidente ruso, Putin, cree que Ucrania es parte de la "madre Rusia" y que "cualquiera que piense que va a parar es tonto".

"No entiendo cómo la gente piensa que si permitimos que un dictador, un matón, decida que va a tomar porciones significativas de tierra que no son suyas, eso le va a satisfacer", dijo a la BBC. "No acabo de entenderlo".

También expresó su preocupación por que "Europa vaya a perder la confianza en la seguridad de Estados Unidos y en el liderazgo de Estados Unidos".

Los líderes europeos se preguntaban "bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo confiar en Estados Unidos? ¿Van a estar ahí?", dijo Biden. (Información de Kate Holton y William Schomberg; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)