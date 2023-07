Biden ensalza la unidad de la OTAN y garantiza el apoyo a Ucrania "durante el tiempo que sea necesario"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto en valor la unidad demostrada por la Alianza Atl√°ntica desde el estallido de la guerra en Ucrania, y ha garantizado el apoyo a Kiev "durante el tiempo que sea necesario".

Durante una comparecencia al término de la cumbre de la OTAN en la capital de Lituania, Vilna, Biden ha incidido en que el presidente ruso, Vladimir Putin, apostó en febrero de 2022 por impulsar un conflicto que, creía, dividiría a la alianza.

"(Putin) Pensó que nuestra unidad se rompería a la primera. Pensó que los líderes democráticos serían débiles. Pero pensó mal", ha manifestado el mandatario estadounidense, quien considera que la OTAN es "vital" para el "futuro compartido".

Así, respecto al apoyo a Ucrania, Biden ha insistido en que la OTAN, y Estados Unidos en particular, seguirán del lado de Kiev siempre que sea necesario. "No renunciaremos. Nuestro compromiso con Ucrania no se debilitará", ha dicho.

"Estados Unidos ha construido una coalición de más de 50 naciones para asegurarse de que Ucrania se defienda, tanto ahora como en el futuro", ha aseverado el presidente Biden, que ha exigido a Rusia que ponga fin al conflicto, recoge la cadena de noticias CNN.

"Rusia podr√≠a poner fin a esta guerra ma√Īana retirando sus fuerzas en Ucrania. Reconociendo sus fronteras internacionales y cesando sus ataques. Los ataques inhumanos de Rusia contra Ucrania", ha apuntado Biden, quien ha lamentado que "desafortunadamente Rusia no ha mostrado hasta ahora ning√ļn inter√©s" en resolver la situaci√≥n.

Europa Press