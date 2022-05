Biden firma orden para que EEUU envíe tropas a Somalia

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden firmó el lunes una orden ejecutiva para enviar tropas estadounidenses a Somalia en medio de temores crecientes por los rebeldes islamistas de Al Shabab en ese país africano. La medida significó anular una decisión tomada bajo la presidencia de Donald Trump, quien sacó de Somalia a los casi 700 agentes de operaciones especiales que operaban allí.

La decisión de Biden, confirmada por una fuente oficial de alto rango, se tomó luego de que el secretario de Defensa Lloyd Austin pidió el despliegue “para restablecer la presencia militar norteamericana en Somalia y así afianzar la lucha contra Al Shabab, que se ha fortalecido y presenta una amenaza intensificada”.

El alto funcionario, que pidió no ser identificado al no estar autorizado para hablar públicamente de una decisión que no ha sido anunciada formalmente, agregó que la medida implica la reubicación de fuerzas estadounidenses que ya están en África.

Los comandantes militares de Estados Unidos han estado desplegando fuerzas en Somalia para rotaciones cortas desde que Trump ordenó la salida de las fuerzas estadounidenses durante sus últimos días de su mandato en 2021.

Sin embargo, los funcionarios del Pentágono no vieron eso como una “estrategia efectiva a largo plazo” y desde hace algún tiempo habían estado considerando recomendar el redespliegue, según un oficial militar norteamericano que tampoco estaba autorizado a comentar públicamente el asunto y que habló bajo condición de no ser identificado.

La decisión de Biden de firmar la orden fue reportada primero por el diario The New York Times.

Al Shabab, que tiene vínculos con Al Qaeda, ha logrado en meses recientes un avance territorial frente al gobierno federal somalí, revirtiendo los logros de las fuerzas de paz de la Unión Africana que alguna vez expulsaron a los milicianos a zonas remotas del país.

___

La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor contribuyó para este despacho