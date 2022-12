Biden formaliza la retirada de Burkina Faso de un plan comercial para África a partir de enero

Washington alega que su rescisión se debe a los "últimos retrocesos democráticos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha formalizado este viernes su decisión de eliminar a Burkina Faso del programa de beneficios comerciales contemplados en la Ley para el Crecimiento y la Oportunidad Africanos (AGOA, en inglés), a partir de enero como respuesta a los últimos retrocesos democráticos del país.

"De conformidad con la sección 506A(a)(3) de la Ley de Comercio, he determinado que Burkina Faso no cumple con los requisitos descritos en la sección 506A(a)(1) de esa ley. En consecuencia, he decidido rescindir su designación como país beneficiario del África subsahariana a los efectos de la sección 506A de la Ley de Comercio, a partir del 1 de enero de 2023", reza el documento legal publicado en la Casa Blanca.

Según argumenta Washington, el país africano no cumple con "la protección del Estado de Derecho" y el "pluralismo político". Esta decisión ya fue adelantada el pasado 2 de noviembre, cuando Biden comunicó que Burkina Faso saldría del plan de AGOA para países del África subsahariana a partir del 1 de enero de 2023.

Estados Unidos también anunció la rescisión de Etiopía, Guinea y Malí, una medida que entró en vigor el pasado mes de enero, debido a las violaciones de Derechos Humanos, en el caso de Etiopía, y por la inestabilidad y la violencia en los otros dos países africanos.

El acuerdo beneficia a miles de productos africanos siempre que sus países productores cumplan con las condiciones sobre Derechos Humanos, buen gobierno y la protección de los trabajadores, además de que no impongan medidas sobre los productos estadounidenses que llegan a su territorio.

