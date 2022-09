Biden insta a putin a no utilizar armas nucleares tácticas en ucrania: entrevista en cbs

WASHINGTON, 17 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a su par ruso, Vladimir Putin, a no utilizar armas tácticas nucleares o químicas tras los reveses sufridos en Ucrania, en una entrevista con CBS News que se emitirá el domingo.

El Ejército ucraniano hizo retroceder a las fuerzas rusas en el noreste del país esta semana, poniendo a Putin bajo la presión de los nacionalistas en Moscú para que recupere la iniciativa en el conflicto.

Putin ha advertido que Moscú responderá con mayor fuerza si sus soldados se ven sometidas a más presión, lo que hace temer que en algún momento pueda utilizar medios no convencionales como pequeñas armas nucleares o químicas.

Al ser consultado por un reportero de "60 Minutes" sobre qué le diría a Putin si estuviera pensando en utilizar ese tipo de armas, Biden dijo: "No lo haga. No lo haga. No lo haga. Cambiaría la cara de la guerra como nada desde la Segunda Guerra Mundial", de acuerdo a un fragmento de la entrevista dado a conocer el sábado por la cadena.

Biden señaló que la respuesta de Estados Unidos sería "consecuente", pero se negó a dar detalles. Rusia "se convertiría en un paria en el mundo como nunca lo ha sido", dijo. "Dependiendo del alcance de lo que hagan se determinará la respuesta que se daría".

Representantes del Gobierno ruso han desestimado las sugerencias occidentales de que Moscú utilizaría armas nucleares tácticas en Ucrania, pero la posibilidad sigue siendo una preocupación para algunos en Occidente.

En un discurso en el que anunció la invasión de Ucrania el 24 de febrero, Putin hizo una advertencia velada pero inequívoca de que si Occidente intervenía en lo que él ha llamado su "operación militar especial" podría utilizar armas nucleares en respuesta. (Reporte de Timothy Gardner; Editado en español por Javier Leira)