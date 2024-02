WASHINGTON, 8 feb (Reuters) -

Joe Biden se hizo con información clasificada sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán y otros asuntos de seguridad nacional cuando dejó la vicepresidencia en 2017, pero no enfrentará cargos penales, según un informe del fiscal especial de Estados Unidos publicado el jueves.

Los documentos incluían un memorando manuscrito dirigido al entonces presidente Barack Obama en 2009 en el que se oponía a un aumento previsto de tropas en Afganistán y notas manuscritas relacionadas con sesiones informativas de inteligencia y reuniones de seguridad nacional, según el informe de Robert Hur.

Biden dijo a un escritor que trabajaba en sus memorias durante una conversación en febrero de 2017 en una casa que alquilaba en Virginia que "acababa de encontrar todo el material clasificado abajo", según el reporte de Hur, que dice que la conversación creó "el mejor caso" para los cargos contra el mandatario.

Pero Hur refirió varias razones por las que no acusó a Biden, entre ellas que los documentos podrían haber sido llevados a su casa mientras era vicepresidente, cuando tenía autoridad para guardar tales documentos.

Hur dijo que Biden no habría sido acusado ni siquiera si no hubiera existido la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en ejercicio.

Miembros del equipo jurídico de Biden encontraron los documentos clasificados en la oficina del grupo de expertos del mandatario en Washington y en su residencia personal de Wilmington, Delaware.

El principal rival de Biden en las elecciones de noviembre, el expresidente Donald Trump, enfrenta una acusación federal de 40 cargos por retener documentos de seguridad nacional altamente sensibles en su complejo turístico de Florida después de dejar el cargo en 2021 y obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

Aunque los dos casos tienen similitudes, también hay algunas diferencias notables.

La Casa Blanca dijo que los abogados de Biden encontraron un pequeño número de documentos clasificados y los entregaron tras la presentación de pruebas.

Trump se resistió a hacerlo hasta que un registro del FBI en 2022 reveló un centenar de documentos clasificados, lo que condujo a cargos de obstrucción a la justicia contra el republicano y dos empleados de su complejo Mar-a-Lago.

Hur, que ocupó altos cargos en el Departamento de Justicia durante el Gobierno de Trump, fue nombrado en enero de 2023 para supervisar la investigación.

El fiscal general Merrick Garland, que fue propuesto por Biden, puso a Hur al frente de la investigación para dar a la pesquisa cierto grado de independencia de la cúpula del Departamento de Justicia.

(Reporte de Andrew Goudsward; Editado en español por Javier Leira)