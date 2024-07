Biden no está considerando abandonar la carrera presidencial de eeuu, dice la casa blanca

3 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está considerando dejar su candidatura demócrata para las elecciones de noviembre, dijo el miércoles la Casa Blanca, en medio de los reportes de medios respecto a que el mandatario está evaluando su posición tras su mal desempeño en un reciente debate electoral.

"Absolutamente no", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó si Biden estaba considerando retirarse de la contienda electoral.

El New York Times informó más temprano que Biden dijo a un aliado que sabe que no podrá salvar su candidatura si no convence al público en los próximos días de que está preparado para la reelección, después de mostrarse menos agudo y lento en sus respuestas en el debate contra el republicano Donald Trump. (Reportes de Stephanie Kelly y Andrea Shalal. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters