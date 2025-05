Biden no se sometía a pruebas de detección de cáncer de próstata desde 2014, dice portavoz

Por Gram Slattery y Nandita Bose WASHINGTON, 20 mayo (Reuters) - El expresidente de Estados Unidos Joe Biden no se había sometido a una prueba para detectar el cáncer de próstata durante más de una década antes de que se le diagnosticara una forma avanzada de la enfermedad la semana pasada, dijo un portavoz el martes. La nueva información se da en medio de las preguntas sobre por qué su cáncer no fue detectado antes de llegar a una etapa avanzada. Biden, de 82 años, también se ha enfrentado a preguntas más amplias sobre si él y sus aliados ocultaron información crítica al público sobre su capacidad para servir en la Casa Blanca. "El último PSA conocido del presidente Biden fue en 2014", dijo el portavoz de Biden el martes. "Antes del viernes, el presidente Biden nunca había sido diagnosticado con cáncer de próstata". La prueba del PSA, o antígeno prostático específico, es un análisis de sangre que se utiliza para detectar el cáncer de próstata. Algunos profesionales de la salud consultados por Reuters se habían mostrado sorprendidos por el diagnóstico, dado que la mayoría de los cánceres de próstata se detectan en una fase más temprana y que los presidentes se someten a un exhaustivo seguimiento sanitario. Sin embargo, otros afirmaron que no es inusual suspender las pruebas de detección del cáncer de próstata en pacientes de edad avanzada porque es menos fiable en ese grupo de edad. El cáncer de próstata tiene una tasa de supervivencia mucho mayor que la mayoría de los demás tipos de cáncer. Biden, que abandonó su candidatura a la reelección y dejó el cargo en enero, tenía alrededor de 70 años en el momento de su cribado en 2014. "Es muy razonable suspender el cribado de PSA a los 72 años, independientemente del estado de salud, o disminuir significativamente la frecuencia del cribado", dijo el doctor Scott Eggener, especialista en cáncer urológico y profesor de cirugía en la Universidad de Chicago. La oficina de Biden informó el viernes que se le había diagnosticado un cáncer de próstata "agresivo" que se había extendido a los huesos. Los cánceres que se han extendido se consideran en estadio 4, el más avanzado. (Información de Gram Slattery y Nandita Bose en Washington Información adicional de Nancy Lapid en Phoenix. Editado en español por Javier Leira)

LA NACION servicio-de-noticias