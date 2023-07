Biden no ve "posibilidad real" de que Putin recurra al arma nuclear

El presidente estadounidense, Joe Biden, minimizó el jueves el riesgo de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra al arma nuclear, después de nuevas amenazas de Moscú relacionadas con la posible entrega de aviones occidentales F-16 a Ucrania.

"No creo que haya una posibilidad real (...) de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: 'no se adentren en ese terreno'", declaró Biden en una conferencia de prensa en Helsinki.

sms-nzg-map/phy/pa/js/es

AFP