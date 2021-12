Biden pide preparar opciones por si "fracasa la diplomacia" en las conversaciones nucleares con Irán

La Casa Blanca insiste en que "la diplomacia es el mejor camino" para evitar que Teherán se haga con armas nucleares

MADRID, 10 Dic. 2021 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a su equipo preparar opciones por si "fracasa la diplomacia" en las conversaciones nucleares con Irán, según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien ha incidido en que el mandatario "está comprometido a garantizar que Irán nunca se hace con armas nucleares".

Psaki, que ha señalado que Biden "cree que la diplomacia es el mejor camino para lograr este objetivo", ha resaltado que Washington "está en coordinación con aliados y socios regionales a tal fin, en medio de las conversaciones en Viena para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015.

"Creemos que una solución diplomática ofrece el mejor camino para evitar una crisis nuclear. Sin embargo, dados los avances del programa nuclear iraní, el presidente ha pedido a su equipo que se prepare para el caso de que fracase la diplomacia y debamos recurrir a otras opciones, que requieren preparativos", ha detallado.

"Hemos dejado claro a Irán que el único camino para acabar con las sanciones es a través del cumplimiento (de las cláusulas del acuerdo) nuclear. Hemos mantenido todas las sanciones que heredamos (de la Administración de Donald Trump) y las hemos aplicado de forma consistente, mientras hemos presentado un camino claro para su retirada", ha argüido Psaki.

Sin embargo, Teherán ha rechazado hasta la fecha esta posibilidad y ha recordado que Estados Unidos fue el país que abandonó en 2018 de forma unilateral el acuerdo nuclear, por lo que exige la retirada de sanciones y la vuelta al acuerdo de Washington antes de poner fin a sus medidas de respuesta.

Por ello, Psaki ha argumentado que "si la diplomacia no vuelve a su camino pronto y el programa nuclear de Irán sigue acelerándose, no habrá más opción que adoptar medidas adicionales para limitar aún más los sectores de producción de ingresos de Irán", sin dar más detalles al respecto.

La portavoz de la Casa Blanca ha declinado dar "una fecha límite" para ello y ha hecho hincapié en que Washington "ha presentado un camino diplomático que sigue abierto". "A raíz de los resultados de la última ronda de conversaciones y los avances en las instalaciones nucleares, estamos sentando las bases para un camino totalmente diferente", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha manifestado que "serán necesarios varios días hasta obtener un sentido de dónde están los iraníes en el contexto del reinicio de esta ronda (de conversaciones) y, lo que es más importante, la flexibilidad que puedan mostrar".

Price ha reconocido la "preocupación" de Estados Unidos ante la posibilidad de que Irán esté aprovechando las negociaciones para ganar tiempo y avanzar en su programa nuclear y ha reseñado que "es precisamente por eso por lo que se ha sido muy claro con que Irán no podrá jugar para ganar tiempo".

"Las escaladas nucleares y sus provocaciones no darán a Irán más maniobrabilidad en las negociaciones. Lo único que logran estas provocaciones y escaladas y acercarnos al punto de una potencial crisis, y no estamos buscando una crisis", ha manifestado el portavoz del Departamento de Estado. "Esperamos que los iraníes no estén buscando una crisis", ha agregado.

De esta forma, ha reiterado que Washington sigue abierto en estos momentos "a la diplomacia y la posibilidad de un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear" y ha sostenido que "es la mejor opción para garantizar de forma duradera, permanente y verificable que Irán no es capaz de hacerse con armas nucleares".

Price ha rechazado igualmente poner una fecha límite al proceso de negociaciones y ha argumentado que Estados Unidos "no quiere trasladar a Irán hasta dónde pueden llegar con sus provocaciones". "No es un reloj tradicional (...) es más bien un reloj tecnológico fundamentado en valoraciones de las provocaciones y los avances de Irán en su programa nuclear", ha dicho.

Sin embargo, ha resaltado que la situación "puede cambiar en el futuro próximo si las provocaciones nucleares de Irán continúan" y se acerca a la posibilidad de hacerse con armas nucleares. "Cuando sea aparente para nosotros que un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear no es más ventajoso para Estados Unidos, dejará de ser el camino que sigamos", ha remachado.