RENO, Nevada, EE.UU. (AP) — El giro más reciente de la campaña del presidente Joe Biden lo lleva hasta Nevada, donde se llevan a cabo las "primeras elecciones primarias en el oeste” con votación anticipada y en ausencia. Pero el demócrata y su equipo también están aprovechando la visita para reforzar el apoyo para las elecciones generales de noviembre.

Biden llega a Las Vegas el domingo para actos durante el lunes. Volaba desde California después de los eventos realizados allí el sábado.

El presidente visitó Nevada por última vez en diciembre, cuando destacó más de 8.000 millones de dólares en fondos federales para proyectos ferroviarios de pasajeros en todo el país. El domingo, Biden planea reunirse con los votantes del histórico oeste de la ciudad, de mayoría negra, y hablar con líderes comunitarios sobre inversiones en infraestructura.

Michael Tyler, un portavoz de la campaña de reelección de Biden, dijo que el presidente hará campaña entre sus partidarios para que voten en las primarias del martes y ayudará a generar impulso para el otoño, en lo que se perfila como una revancha de la contienda de 2020 contra el republicano Donald Trump.

En las primarias del martes, Biden enfrenta sólo una oposición simbólica de la escritora Marianne Williamson y un puñado de rivales relativamente desconocidos. Ganó Nevada en noviembre de 2020 por menos de 3 puntos porcentuales.

El estado conocido en gran parte por sus industrias de casinos y hotelería es sinónimo de resultados difíciles de predecir. Tiene una población transitoria de clase trabajadora y grandes comunidades latinas, filipinas, chinas, estadounidenses y negras. Existe una marcada división entre el campo y la ciudad, con más del 88% de los votantes registrados activos de Nevada —y gran parte de su poder político— en los dos condados más poblados, que incluyen las áreas metropolitanas de Las Vegas y Reno.

En 2022, los demócratas defendieron con éxito su escaño en el Senado de Estados Unidos y perdieron la gobernación. Los seis funcionarios constitucionales elegidos en todo el estado están divididos en partes iguales entre demócratas y republicanos.

Superville reportó desde Washington. El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho desde Washington.

Stern está en X como @ gabestern326

Stern es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para reportar sobre temas poco cubiertos.