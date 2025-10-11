Biden recibe radioterapia y terapia hormonal para tratar su cáncer de próstata

WASHINGTON (AP) — El expresidente Joe Biden está recibiendo radioterapia y tratamiento hormonal como parte de una nueva fase en el tratamiento del agresivo cáncer de próstata que le fue diagnosticado después de dejar el cargo, informó una portavoz el sábado.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden está actualmente sometiéndose a radioterapia y tratamiento hormonal”, indicó Kelly Scully, asistente de Biden.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero después de haber abandonado su candidatura a la reelección seis meses antes, tras un debate desastroso contra el republicano Donald Trump, en medio de preocupaciones sobre su edad, salud y capacidad mental. Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien fue la vicepresidenta de Biden.

En mayo, la oficina postpresidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que se había extendido a su hueso. El descubrimiento se produjo después de que reportara síntomas urinarios.

Los cánceres de próstata se califican por su agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de 6 a 10, siendo los cánceres de próstata con puntajes de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden dijo que su puntaje era 9.

El mes pasado, Biden se sometió a una cirugía para eliminar lesiones de cáncer de piel de su frente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.