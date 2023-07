Biden requiere del apoyo de los jóvenes en su búsqueda de la reelección

A sus 24 años, Alberto Rodriguez tiene abuelos más jóvenes que Joe Biden. Pero está más interesado en los logros del presidente de 80 años que en su edad.

“Gente tan joven como yo, todos nos enfocamos en nuestra vida cotidiana y él ha hecho cosas para ayudarnos a superar eso”, dijo Rodriguez, cocinero en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, sobre el apoyo a Biden entre los votantes jóvenes. Rodriguez señaló específicamente los pagos federales de ayuda por el COVID-19 y los aumentos del gasto público en infraestructura y otros programas sociales.

Votantes como él fueron una pieza clave de la coalición ganadora de Biden en 2020, que incluía mayorías de jóvenes, así como graduados universitarios, mujeres, votantes urbanos y suburbanos y afroestadounidenses. Mantener su apoyo será fundamental en estados muy disputados como Nevada, donde incluso los pequeños declives podrían tener consecuencias para la candidatura de reelección de Biden.

Su campaña de 2024 planea enfatizar mensajes que podrían resonar especialmente entre los jóvenes en las próximas semanas conforme se acerca el aniversario de la Ley de Reducción de la Inflación a mediados de agosto. Esa ley incluye cláusulas que la Casa Blanca aprovechará para argumentar que Biden ha hecho más que cualquier otro presidente para combatir el cambio climático.

Sin embargo, tales esfuerzos podrían chocar con la realidad personal de Biden, como cuando recordó que al asistir a un desfile del Día de San Patricio a los 14 años, apareció en una foto con el presidente Harry S. Truman.

“Puramente por accidente —supongo que fue un accidente— el fotógrafo del periódico tomó una foto mía haciendo contacto visual con Harry Truman”, dijo Biden entre risas la semana pasada en el Simposio sobre Derechos Civiles de Truman en Washington.

En 2020, el 61% de los votantes menores de 30 años —y el 55% de los que tienen entre 30 y 44 años— apoyaron a Biden, según AP VoteCast, una encuesta nacional del electorado.

Es un grupo de edad con el que los republicanos esperan lograr avances. El expresidente Donald Trump, que encabeza la contienda entre los aspirantes para la candidatura presidencial del Partido Republicano y es solo tres años y medio más joven que Biden, indicó el viernes: “Estamos abordando al mercado de los jóvenes como nadie lo había visto antes”.

Kevin Munoz, un vocero de la campaña de Biden, se refirió al movimiento “Make America Great Again” de Trump al argumentar que “los jóvenes resultan intensamente afectados por los temas centrales de esta elección, impulsados por la agenda extrema de MAGA”. Añadió que eso incluía inacción respecto al cambio climático, la violencia con armas de fuego y la deuda estudiantil.

“Nos reuniremos con los estadounidenses más jóvenes donde están y convertiremos su energía en acción”, afirmó Munoz en un comunicado.

Sin embargo, eso podría no apaciguar las preguntas sobre la edad cuando se trata de Biden o Trump.

“Sienten frustración y agotamiento ante la revancha”, sostuvo Terrance Woodbury, cofundador y director ejecutivo de la firma de encuestas demócrata HIT Strategies, sobre los votantes jóvenes.

“El que un sistema sólo siga reproduciéndose es un mayo problema que cualquiera de esos dos candidatos individualmente”, agregó Woodbury. “Y creo que a mucha gente simplemente le resulta insostenible”.

Una encuesta en abril de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que sólo el 25% de los demócratas menores de 45 años dijeron que definitivamente apoyarían a Biden en una elección presidencial, en comparación con el 56% de los demócratas mayores. Sin embargo, la mayoría de los demócratas de todos los grupos de edad señalaron que probablemente lo apoyarían como candidato del partido

La campaña de Biden depende en gran parte del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), que durante los comicios de medio periodo del año pasado contrató a organizadores de campus en Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y otros estados en disputa y ofreció reuniones semanales de coordinación de jóvenes para fomentar los contactos en clase y las “tormentas de dormitorios”. El DNC considera a los jóvenes uno de los sectores de votantes más críticos a los que deberá llegar en 2024 y promete “inversiones significativas” para movilizarlos. Hay planes en marcha para trabajar en ello, incluyendo las capacitaciones que realizó sobre la mejor manera de atraer votantes.

Por su parte, el Comité Nacional Republicano tratan de usar la edad de Biden en su contra, publicando videos en línea de Biden luciendo débil o cometiendo errores verbales, como cuando declaró en junio “Dios salve a la reina”, casi nueve meses después de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra.

Rodriguez se encogió de hombros ante los ataques en línea: “La gente puede hacer todos los memes y TikToks que quiera”, dijo.

Un contraste más marcado podría ser entre el presidente y los demócratas en ascenso, como el congresista por California Ro Khanna, de 46 años, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, de 41 años y uno de los principales rivales de Biden en las elecciones primarias de 2020. Ninguno de los dos consideró seriamente postularse para la Casa Blanca en 2024 y han respaldado la reelección de Biden.

“Lo único que realmente importa es tu capacidad para hacer el trabajo”, subrayó recientemente en entrevista con CNN Buttigieg, que tenía 37 años cuando aspiró a la candidatura presidencial para 2020. Khanna dijo a Fox News Channel que la edad “obviamente” será un factor en 2024, pero sugirió que el personal de Biden lo “sobreprotege” y “cuanto más esté ahí fuera, mejor”.

Otros importantes jóvenes demócratas se han alineado para respaldar a Biden. El legislador demócrata de Florida Maxwell Frost, que fue elegido para el Congreso el año pasado a los 26 años, forma parte de la junta asesora de la campaña de Biden, al igual que el gobernador de Maryland Wes Moore, de 44 años. La congresista de Nueva York, Alexandra Ocasio Cortez, de 33 años, manifestó recientemente su respaldo a Biden.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, un progresista que asevera que la sólida participación entre los votantes jóvenes lo ayudó a ganar una segunda vuelta electoral esta primavera, indicó que las políticas de Biden trascienden su edad. Johnson señaló que el trabajo del presidente “en torno a la justicia climática habla no sólo a esta generación, sino a las futuras generaciones”.

“La emoción que creo que vamos a tener hablará del increíble trabajo y la organización que estamos comprometidos a realizar como partido”, dijo Johnson, de 47 años. “Y estamos ansiosos por trabajar con el presidente en el transcurso de sus próximos cuatro años”.

Aún así, Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, reconoció que incluso los partidarios del presidente entienden qué tan exigente puede ser la Casa Blanca.

“La gente se preocupa por Joe Biden. Se preocupa como uno se preocuparía por su amado padre o un abuelo”, afirmó Weingarten, de 65 años. “Lo que normalmente escuchas de los demócratas es esta sensación de ‘él está bien, sólo quiero que esté bien’. Y la consternación de ‘éste es un trabajo duro’”.

Biden dijo que analizó “detenidamente” su edad cuando decidió buscar un segundo mandato. Pero también ha tratado de sugerir que su edad y experiencia son activos en lugar de pasivos al bromear repetidamente sobre ellos. Eso es muy distinto a su postura de 2020, cuando Biden se autodenominó “candidato de transición” y se comprometió a ser un “puente” para los demócratas más jóvenes.

Santiago Mayer, el fundador de Voters of Tomorrow, que tiene más de 20 sucursales en todo el país y trabaja para aumentar el compromiso político entre los votantes jóvenes, argumenta que Biden no está incumpliendo su promesa pasada al postularse para la reelección, sino manteniéndola.

“Simplemente necesita más tiempo”, dijo Mayer, quien egresó de la Universidad Estatal de California en Long Beach en mayo. “Creo que el segundo mandato es una parte muy importante de ese compromiso. Está construyendo un futuro progresista para los jóvenes y en realidad no puede pasar el relevo hasta que se haya hecho”.

Una pieza política clave de los esfuerzos de Biden para atraer a los votantes jóvenes, brindar alivio de la deuda estudiantil, fue anulada recientemente por la Corte Suprema. La Casa Blanca ha lanzado un nuevo intento, pero tomará más tiempo.

“Por supuesto que va a suavizar algo de eso, porque la gente está decepcionada”, dijo Weingarten sobre el efecto del fallo en el entusiasmo por Biden. Pero agregó que la decisión también podría motivar a los ansiosos jóvenes partidarios de Biden para mostrar su apoyo al plan alternativo del presidente.

“También se trata de la pelea”, sostuvo Weingarten, “no sólo de los resultados”.

La directora de sondeos de The Associated Press, Emily Swanson, contribuyó a este despacho desde Washington.

AP