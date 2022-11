Biden se declara "reforzado" tras su victoria en el Senado antes de su encuentro con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estimado este domingo que la reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones al Senado de EEUU fortalecerán su figura de cara al encuentro que mantendrá el lunes con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien ha afirmado mantener una relación muy cordial si bien es necesario delimitar las "líneas rojas" en las negociaciones bilaterales.

Biden ha hecho estos comentarios solo horas después de la confirmación de que su Partido Demócrata mantendrán el control de la cámara alta del Congreso en las elecciones legislativas del 8 de noviembre gracias a la victoria de Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada.

Tal y como anunció ayer el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, Biden comunicará a su homólogo chino en la reunión que mantendrán durante el G20 en Bali (Indonesia) que el Ejército estadounidense ampliará su presencia militar en la región del Indo-Pacífico si Pekín no presta su ayuda para desactivar la tensión con Corea del Norte.

Sullivan indicó que cualquier nuevo ensayo norcoreano con proyectiles desembocará "simplemente en un incremento de la presencia militar y de seguridad estadounidense en la región".

"Por ello, a China le conviene jugar un papel constructivo a la hora de contener los peores vicios de Corea del Norte. Si Pekín decide hacerlo o no, es cosa suya", explicó Sullivan antes de matizar que Biden no tiene intención de imponer nada al presidente chino, sino "sencillamente explicarle su perspectiva sobre el asunto".

