Biden se enfrenta a más presión de los demócratas para que abandone su candidatura a la reelección

Por Andrea Shalal, Nandita Bose y Andy Sullivan

WASHINGTON, 12 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrentaba el viernes a nuevos llamados de sus compañeros demócratas para que abandone su candidatura a la reelección, tras una rueda de prensa en la que ofreció respuestas matizadas pero en ocasiones tropezó con sus palabras.

No está claro que la actuación de Biden haya convencido a los escépticos de su partido de que es su mejor apuesta para derrotar al republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre y servir otro mandato de cuatro años en la Casa Blanca.

Hasta ahora, al menos 17 congresistas demócratas le han pedido que abandone y permita al partido elegir a otro abanderado, incluidos algunos que anunciaron su postura tras la rueda de prensa de la víspera.

A los demócratas les preocupa que los bajos índices de aprobación de Biden y la creciente preocupación de que sea demasiado mayor para el cargo puedan hacerles perder escaños en la Cámara de Representantes y el Senado, dejándoles sin control del poder en Washington si Trump gana la Casa Blanca.

Sin embargo, Biden dejó claro que no piensa dar un paso al lado.

"Si aparezco en la convención y todo el mundo dice que quiere a otra persona, así es el proceso democrático", dijo Biden, antes de pasar al susurro escénico que suele utilizar para dar énfasis y añadir: "No va a ocurrir".

Biden quizá no tranquilizó a quienes se asustaron por su pobre actuación en el debate presidencial contra Trump el 27 de junio.

En un momento dado, se refirió a su vicepresidenta, Kamala Harris, como "vicepresidenta Trump". Eso ocurrió apenas unas horas después de presentar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski como "presidente Putin" en la cumbre de la OTAN, provocando murmullos entre los presentes en la sala.

En la conferencia de prensa, Biden dio algunas respuestas confusas, pero también ofreció evaluaciones detalladas de asuntos mundiales, como la guerra de Ucrania con Rusia y el conflicto entre Israel y Gaza, que sirvieron como recordatorio de sus décadas de experiencia en el escenario mundial.

Algunos demócratas no se mostraron tranquilos.

"Debemos presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a la amenaza que supone el prometido autoritarismo MAGA de Trump. Ya no creo que ese sea Joe Biden", dijo el congresista Jim Himes, de Connecticut, que pidió al mandatario que ponga fin a su campaña tras la rueda de prensa.

No obstante, una figura influyente del partido, el legislador James Clyburn, de Carolina del Sur, reiteró su apoyo el viernes por la mañana.

"Estoy con él totalmente. Estoy con Biden vaya en la dirección que vaya", dijo en el programa "Today" de la NBC.

Un alto cargo de la campaña que habló bajo condición de anonimato calificó la actuación como "el peor de los mundos. No fue buena, pero no tan mala como para hacerle cambiar de opinión (...) Dará a algunos la cobertura suficiente para apoyarle públicamente, sólo para decir que no está a la altura en privado".

Biden dará un mitin el viernes en Detroit, donde su campaña dice que se centrará en los "peligros" de la agenda de Trump. La ciudad de Michigan es también la sede del sindicato United Auto Workers, cuyos líderes respaldaron a Biden pero ahora están evaluando sus opciones, según dijeron tres fuentes a Reuters.

Con la mayoría de los votantes estadounidenses firmemente divididos en bandos ideológicos, los sondeos de opinión muestran que la carrera sigue siendo reñida.

Un sondeo de NPR/PBS publicado el viernes reveló que Biden aventaja a Trump por un 50% a 48%, un leve aumento respecto a su posición antes del debate. Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada la semana pasada, ambos candidatos empataban al 40%.

(Reporte adicional de Kanishka Singh; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters