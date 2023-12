WASHINGTON (AP) — Después de que los senadores republicanos bloquearon el avance de decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania el miércoles, el presidente estadounidense Joe Biden criticó sus tácticas y señaló que eran “pasmosas” y peligrosas. Sin embargo, también se mostró abierto a lo que los legisladores republicanos quieren en última instancia: cambios en la política fronteriza.

En la Casa Blanca, Biden advirtió de las terribles consecuencias para Kiev si el Congreso no aprueba un paquete de 110.000 millones de dólares en fondos para las guerras en Ucrania e Israel, así como para otras prioridades de seguridad nacional. Horas más tarde, los senadores republicanos votaron en contra del paquete de ayuda, algo que habían amenazado con hacer durante toda la semana.

“Están dispuestos a ponerle el pie a Ucrania en el campo de batalla y dañar nuestra seguridad nacional en el proceso”, comentó Biden.

Pero aun cuando fustigó a los republicanos por su postura, Biden señaló que está dispuesto a “hacer concesiones significativas sobre la frontera”, si eso es lo que hace falta para que el paquete se apruebe en el Congreso.

Esa declaración ha suscitado al menos cierta esperanza de que se logren avances en los próximos días, a medida que el Senado sostiene negociaciones sobre la seguridad fronteriza, uno de los temas más espinosos de la política estadounidense. Las declaraciones de Biden del miércoles fueron su intento más claro de acercamiento a los republicanos y se produjeron en un momento crítico, en el que el camino para aprobar los fondos de emergencia en el Congreso se desvanece rápidamente y se pone en duda el apoyo de Estados Unidos a varios aliados.

“Si no apoyamos a Ucrania, ¿qué va a pensar el resto del mundo?”, dijo Biden.

Los comentarios del presidente se produjeron horas después de que se reunió virtualmente con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con los mandatarios de los países del G7, que han manifestado su firme respaldo a Ucrania contra la invasión rusa.

“Necesitamos arreglar el sistema fronterizo disfuncional. Es inservible", dijo Biden, y añadió que está “dispuesto a cambiar las políticas también”. No nombró propuestas políticas específicas y acusó a los republicanos de querer generar un tema de debate político más que lograr un compromiso bipartidista.

El senador James Lankford, que ha liderado las negociaciones del Senado sobre la política fronteriza, se mostró animado por lo que escuchó, y dijo que parecía que el presidente está “dispuesto a poder sentarse y hablar”.

Senadores de ambos partidos reconocieron que tendrán que actuar con rapidez si quieren llegar a un acuerdo. Está previsto que el Congreso permanezca en Washington por apenas un puñado de días más antes de fin de año. La Casa Blanca, por su parte, ha advertido sobre lo que ocurriría si no aprueban pronto más fondos, afirmando que el ejército ucraniano quedaría paralizado, o incluso se podría ver superado.

___

La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor contribuyó a este despacho.