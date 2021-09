Biden se reunirá con ejecutivos por mandato sobre covid-19

WASHINGTON, 15 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el miércoles con líderes empresariales y directores ejecutivos, en el marco de su iniciativa para que las empresas exijan que los trabajadores se vacunen ante el aumento de infecciones por COVID-19 entre los que no han sido inoculados aún.

Biden dijo a la prensa a su regreso a la Casa Blanca el martes que vio "un apoyo positivo a los mandatos, en general", aunque admitió que siempre habrá un pequeño porcentaje de personas que se negará a recibir una vacuna.

Biden afirmó que se reunirá con grandes empleadores el miércoles en la Casa Blanca para discutir el asunto.

Entre los participantes en la reunión estarán Walt Disney Co , Microsoft Corp y Walgreens Boots Alliance Inc , según The Wall Street Journal.

El presidente anunció la semana pasada políticas que exigen que la mayoría de los empleados federales se vacune contra el COVID-19 y presiona a los grandes empleadores para que inmunicen o examinen a sus trabajadores semanalmente.

Las nuevas medidas se aplicarían aproximadamente a dos tercios de todos los empleados estadounidenses, aquellos que trabajan para empresas con más de 100 trabajadores.

La rápida propagación de la variante Delta ha provocado una nueva ola de contagios y muertes, planteando un mayor riesgo no solo para el país, sino también para un presidente que prometió tomar el control de la pandemia.

Algunos pequeños empleadores han expresado su frustración con el mandato. Grandes empleadores como las automotrices General Motors Co y Ford Motor Co y el productor de tierras raras MP Materials Corp indicaron que están alentando a sus empleados a vacunarse, pero guardaron silencio sobre la orden ejecutiva de Biden.

(Reporte de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)