Biden sigue en aislamiento mientras Obama y Pelosi propugnan por que reconsidere su candidatura

WASHINGTON (AP) — El expresidente Barack Obama ha expresado en privado a otros demócratas sus inquietudes por la candidatura del presidente Joe Biden, y la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi le ha advertido en privado a Biden que los demócratas podrían quedar incapaces de ganar la cámara baja si Biden no se retira de la contienda, dijeron fuentes a The Associated Press.

Pelosi también le ha mostrado a Biden encuestas según las cuales probablemente no puede ganarle a Donald Trump, según las fuentes, que pidieron permanecer anónimas al no estar autorizadas para hablar del tema en público.

Obama no ha hablado directamente con Biden, dijeron otras dos fuentes. Le ha dicho a aliados que Biden tiene que considerar la viabilidad de su campaña, pero ha enfatizado que la decisión debe ser de Biden.

Los demócratas preocupados por la capacidad del presidente Biden de ganar en noviembre hacen un nuevo esfuerzo para que reconsidere su candidatura a la reelección, utilizando montañas de datos, conversaciones francas y ahora, su propio tiempo fuera de la ruta de campaña tras dar positivo a COVID-19, para alentar una reevaluación.

Biden ha insistido que no se retirará, afirmando categóricamente que él es el candidato que venció al republicano Trump y que lo volverá a hacer este año. Pero en público y en privado, demócratas clave envían señales de preocupación, y algunos esperan que Biden evalúe la trayectoria de la contienda y su legado en esta pausa de unos pocos días.

La semana pasada, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, hablaron en privado con el presidente, exponiendo francamente los puntos de vista de los demócratas en el Capitolio, incluidas sus propias preocupaciones.

Por separado, la presidenta del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, la representante de Washington, Suzan DelBene, habló con el presidente la semana pasada, armada con datos recientes. La jefa de campaña ventiló específicamente las preocupaciones de los demócratas de primera línea, que buscan ser reelectos para la Cámara.

Y el miércoles, el representante de California Adam Schiff, un aliado cercano de Pelosi, se convirtió en el demócrata de la Cámara de más alto perfil en llamar a Biden a abandonar su campaña de reelección, diciendo que, aunque la decisión le pertenece únicamente a Biden, piensa que es el momento de “pasar la estafeta”.

En una entrevista radiofónica grabada justo antes de dar positivo a COVID-19, Biden desestimó la idea de que es demasiado tarde para que se recupere políticamente, diciendo a Luis Sandoval de Univisión que aún es muy pronto y que muchas personas no se centran en la elección sino hasta septiembre.

“Todo lo que se dice sobre quién va adelante y dónde y cómo, es una especie de, ya sabe — hasta ahora, todo lo que hay entre Trump y yo ha estado básicamente equilibrado”, dijo en un fragmento de la entrevista, divulgado la mañana del jueves.

Algunas encuestas nacionales muestran una contienda cerrada, aunque otras indican que Trump lleva la delantera. Y algunas encuestas estatales también han mostrado signos de advertencia, entre ellas, una encuesta reciente de New York Times/Siena que indica una contienda competitiva en Virginia.

Aunque las tensiones por la capacidad de Biden de llevar adelante una campaña ganadora se redujeron un poco, particularmente tras el intento de asesinato de Trump y mientras se realizaba la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, los demócratas saben que tienen poco tiempo para resolver la confusión en el partido tras el deficiente desempeño del presidente en el debate del mes pasado.

AP