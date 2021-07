Biden sube la presión y elige a otro crítico de las grandes tecnológicas en un puesto clave

Por Nandita Bose y Diane Bartz

WASHINGTON, 20 jul (Reuters) - El presidente Joe Biden nombró el martes al abogado Jonathan Kanter como jefe antimonopolio del Departamento de Justicia, la más reciente señal de que la Casa Blanca está decidida a frenar a las mayores corporaciones del mundo, especialmente a las grandes tecnológicas.

La Casa Blanca calificó a Kanter como "un destacado defensor y experto en el esfuerzo por promover una política antimonopolio y de competencia fuerte y significativa".

Los progresistas, que abogan por una aplicación más estricta de la ley antimonopolio, impulsaron el nombramiento de Kanter, que recientemente ha creó uno bufete de abogados, Kanter Law Group LLP, que se autodenomina "boutique de defensa antimonopolio".

Kanter ha pasado años representando a rivales más pequeños de Google de Alphabet Inc, a la que el Departamento de Justicia demandó el año pasado, alegando que rompió la ley antimonopolio al tratar de obstaculizar a rivales.

El gobierno de Biden había elegido previamente a dos progresistas antimonopolio con experiencia en tecnología, Tim Wu para el Consejo Económico Nacional, y Lina Khan para ser comisionada en la Comisión Federal de Comercio.

Sarah Miller, directora ejecutiva del Proyecto de Libertades Económicas de Estados Unidos, dijo que Kanter "ha elaborado muchos de los argumentos legales más exitosos que están detrás de las principales investigaciones antimonopolio sobre las grandes tecnológicas".

Kanter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Si es confirmado por el Senado, Kanter tomará las riendas de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia cuando crecen los llamamientos para endurecer la aplicación de la ley, con críticas especiales a Google, Facebook Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc. (Reporte de Nandita Bose y Diane Bartz Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters