Biden subraya que "quiere personalmente" que su homólogo mexicano asista a la Cumbre de las Américas

Los presidentes de Argentina y Uruguay acudirán a la cumbre en la ciudad de Los Ángeles

MADRID, 2 Jun. 2022 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado este miércoles que "quiere personalmente" que su homólogo mexicano asista la próxima semana a la Cumbre de las Américas, aunque la Casa Blanca aún no ha ultimado la lista de invitados.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el lunes que el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, asistirá en su lugar a la cumbre si Estados Unidos no invita a todos los países.

"Es difícil confirmar nada hasta que finalmente suceda, pero confiamos en que la cumbre tendrá una muy buena asistencia. Nuestra relación con México es y seguirá siendo positiva" y el presidente estadounidense "quiere personalmente" que López Obrador asista, ha señalado Juan González, el principal asesor de la Casa Blanca para las Américas, en una videollamada con periodistas, tal y como recoge 'El Universal'.

"Todavía tenemos que realizar algunas consideraciones finales", ha subrayado González, agregando que Estados Unidos "ha tenido conversaciones muy respetuosas con México y el presidente mexicano ha pedido que Cuba esté en la cumbre".

México ha reclamado desde hace semanas que no se excluya a ningún gobierno de la cumbre que se celebrará del 6 al 10 de junio.

Respecto a Venezuela, "Estados Unidos sigue reconociendo como presidente interino a Juan Guaidó como presidente legítimamente electo de la Asamblea Nacional, que fue la última institución elegida democráticamente", ha dicho González.

Así, ha hecho hincapié en que "la postura del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una conversación regional amplia y asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista".

La Administración estadounidense informó a principios de mayo que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.

Por otra parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha comunicado a Biden que acudirá a la Cumbre de las Américas durante una conversación telefónica mantenida durante las últimas horas, según fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias argentina Télam.

La Casa Blanca ha publicado un breve comunicado en el que ha indicado que ambos mandatarios han hablado "de cara a la Cumbre de las Américas" y ha agregado que Biden ha invitado a Fernández a realizar una visita a Washington durante el mes de julio "para reforzar los contactos activos sobre asuntos bilaterales, regionales y globales, específicamente Derechos Humanos, inseguridad alimentaria, cambio climático, innovación tecnológica y cadenas clave de suministro".

"El presidente (estadounidense) también ha presentado su visión para una región segura, de clase media y democrática, algo que va a favor de los intereses fundamentales de seguridad nacional de Estados Unidos", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que Biden "ha reiterado que la relación de Estados Unidos con los países de América está fundamentada en la asociación, el respeto mutua y el objetivo compartido de promover una recuperación verde y equitativa de la pandemia de COVID-19".

En este contexto, el Senado uruguayo ha aprobado la solicitud del presidente del país, Luis Lacalle Pou, para encabezar la delegación de Uruguay durante la Cumbre de las Américas, una decisión que "se comunicará al Poder Ejecutivo", según un comunicado del legislativo.

"La Cámara de Senadores votó afirmativamente la solicitud remitida por el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la República, a fin de ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas, a partir del día martes 7 de junio y hasta el sábado 11 de junio, con motivo de la visita oficial que realizará a la ciudad de Los Ángeles, a efectos de participar en la IX Cumbre de las Américas", ha zanjado.