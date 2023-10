WASHINGTON, 4 oct (Reuters) - El presidente Joe Biden dijo el miércoles que le preocupa que las luchas dentro del partido Republicano en el Congreso puedan perjudicar la ayuda a Ucrania y prometió pronunciar pronto un discurso para explicar por qué Estados Unidos debe seguir apoyando la guerra contra Rusia.

Al preguntársele si le preocupa que Estados Unidos no pudiera prestar la ayuda prometida a Ucrania debido a la confusión en el Congreso, Biden respondió: "Me preocupa (...) Sí, me preocupa (...) pero sé que hay una mayoría de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de ambos partidos que han dicho que apoyan la financiación de Ucrania".

Biden dijo que pronunciaría un importante discurso sobre la cuestión, en el que expondría por qué era de vital importancia que Estados Unidos y sus aliados mantengan su compromiso con Ucrania, que fue invadida por las fuerzas rusas en febrero de 2022 y depende en gran medida de las armas suministradas por Occidente para defenderse.

El presidente también indicó que había otra vía que Estados Unidos podía usar para financiar a Ucrania además de los tramos de ayuda que estaban obteniendo la aprobación del Congreso.

"Hay otro medio por el que podríamos encontrar financiación para ello", dijo Biden.

No quiso dar más detalles, y la Casa Blanca tampoco quiso ahondar en el comentario de Biden. (Reportaje de Steve Holland, Jarrett Renshaw y Jeff Mason. Editado en español por Javier Leira)