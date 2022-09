Biden: Trump y sus aliados son una amenaza a la democracia

FILADELFIA (AP) — El presidente Joe Biden advirtió el jueves que la “igualdad y la democracia están siendo atacadas” en Estados Unidos, haciendo sonar una alarma sobre su predecesor, Donald Trump, y sus partidarios republicanos, a los que catalogó como una amenaza extremista para la nación y su futuro.

Con el objetivo de redefinir las elecciones de noviembre como parte de una batalla por el alma de la nación, Biden usó su discurso en horario estelar desde la Sala de la Independencia en Filadelfia para argumentar que Trump y sus aliados de "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA por sus iniciales en inglés) son un desafío para el sistema de gobierno de la nación, su posición en el extranjero y la forma de vida de sus ciudadanos.

“Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza las bases mismas de nuestra república”, declaró Biden. Aseguró que “están determinados a hacer retroceder a este país” y “promueven a líderes autoritarios y avivan las llamas de la violencia política”.

El intento explícito de Biden de marginar a Trump y sus simpatizantes representa un pronunciado cambio de postura para el presidente, quien durante su discurso de investidura pregonó sobre la unidad nacional. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que sus palabras reflejan su creciente preocupación sobre las propuestas ideológicas de los aliados de Trump y su incesante rechazo a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

“Las fuerzas MAGA están determinadas a hacer que este país retroceda”, dijo Biden. “Un retroceso hacia un Estados Unidos donde no hay un derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a los anticonceptivos, no hay derecho a casarse con la persona que amas”.

“Durante mucho tiempo, nos hemos reconfortado a nosotros mismos diciéndonos que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no es así”, dijo Biden. “Tenemos que defenderla. Protegerla. Dar la cara por ella. Todos y cada uno de nosotros”.

Biden, quien evitó incluso referirse al “tipo anterior” por su nombre durante su primer año de gobierno, ha sido cada vez más abierto en sus críticas hacia Trump. Envalentonado por los recientes triunfos legislativos de su partido y consciente del regreso de Trump a los titulares noticiosos, Biden está afilando sus señalamientos.

Trump planea realizar un evento este fin de semana en Scranton, Pensilvania, la ciudad donde nació Biden.

Durante un evento para recaudar fondos la semana pasada, Biden comparó la “filosofía MAGA” con un “semifascismo”.

Según funcionarios de la Casa Blanca, el objetivo de Biden en Filadelfia era recordar la protesta de supremacistas blancos de 2017 en Charlottesville, Virginia, la cual asegura que lo sacó del retiro político para hacer frente a Trump. Biden argumenta que el país se enfrenta a una encrucijada similar en los próximos meses.

Los aliados de Biden resaltan que no está en contra de todo el Partido Republicano y ha llamado a los republicanos convencionales a unírsele en rechazo a Trump y sus simpatizantes. Es un acto de malabarismo, considerando que más de 74 millones de personas votaron por Trump en 2020.

“Respeto a los republicanos conservadores”, dijo Biden la semana pasada. “No respeto a estos republicanos MAGA”.

En una respuesta preventiva desde Scranton la tarde del jueves, el líder republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy acusó al presidente de tratar de dividir a los estadounidenses y arremetió contra el desempeño de los demócratas en Washington, resaltando la creciente inflación, la delincuencia y los gastos gubernamentales.

“En los últimos dos años, Joe Biden ha lanzado una ofensiva contra el alma de Estados Unidos, contra su gente, contra sus leyes, contra sus valores más sagrados”, aseguró. “Ha lanzado una ofensiva contra nuestra democracia. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, debilitado el ánimo de Estados Unidos y traicionado la confianza de Estados Unidos”.

Miller reportó desde Washington.

Los periodistas de The Associated Press Chris Megerian, en Washington, y Christina A. Cassidy, en Atlanta, contribuyeron a este despacho.