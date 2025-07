Biden vende derechos de sus memorias por 10 millones

La editorial de las memorias, Little, Brown & Co. de Hachette, aún no ha fijado una fecha de publicación.

Biden, de 82 años, declaró en un evento a principios de este mes que estaba "trabajando arduamente" para escribir una autobiografía e indicó que se centraría en sus cuatro años como presidente.

Los presidentes y sus cónyuges suelen vender sus memorias tras su mandato en la Casa Blanca; estos libros pueden representar una importante fuente de ingresos y ayudarles a construir su legado político.

Biden está representado por Creative Artists Agency, que también fue su cliente para sus memorias de 2017, "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose", un éxito de ventas que narra la historia de su relación con su hijo mayor, Beau, quien falleció de cáncer cerebral en 2015.

Penguin Random House adquirió los derechos de los libros del expresidente estadounidense Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama en 2017 por un precio estimado en unos US$60 millones. Alfred A. Knopf, que al igual que Penguin Random House es propiedad de Bertelsmann, pagó US$15 millones por la autobiografía del presidente Bill Clinton de 2004, "My Life".

El presidente Donald Trump no ha publicado una autobiografía de su primer mandato. (ANSA).