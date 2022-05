Biden visita fábrica de chips en Corea del Sur

PYEONGTAEK, Corea del Sur (AP) — El presidente de Estados Unidos inició el viernes una gira por Asia con una visita a una fábrica de chips para computadora en Corea del Sur que servirá de modelo para una planta en Texas. , Joe Biden señaló que esto demuestra cómo las relaciones con el Indo-Pacífico estimulan la innovación tecnológica y promueven la democracia.

“Buena parte del futuro del mundo se escribirá aquí, en el Indo-Pacífico, en las próximas décadas”, expresó Biden. “Considero que este es el momento para invertir los unos en los otros, profundizar nuestros lazos de negocios, estrechar a nuestros pueblos”.

El mensaje de Biden apuntó a la promesa de un mejor mañana global, pero también a los votantes en Estados Unidos, para tratar de demostrar que su gobierno busca mejorar la economía, en momentos en que la escasez de chips es uno de los motores de la inflación.

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research difundida el viernes muestra que la tasa de aprobación de Biden es de 39%, la más baja de su presidencia. También revela un pesimismo creciente hacia la economía y el estado del país, sobre todo entre los demócratas.

Samsung, dueño de la planta de chips en Corea del Sur, anunció en noviembre que invertirá 17.000 millones de dólares en una fábrica de semiconductores en Texas. La escasez de semiconductores afectó la disponibilidad de autos, electrodomésticos y otros bienes, lo que impulsó la inflación en el mundo y provocó la caída de la aprobación de Biden entre los votantes. El presidente dijo que la planta en Texas creará 3.000 empleos de alta tecnología y que la construcción se realizaría con mano de obra sindicalizada.

“Estos pequeños chips son la clave para llevarnos a la próxima era del desarrollo tecnológico de la humanidad”, declaró el presidente durante el paseo por la planta.