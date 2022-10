Biden vota por adelantado a las elecciones de medio mandato en el estado de Delaware

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha votado por adelantado a las elecciones de medio mandato que tendr√°n lugar el pr√≥ximo martes 8 de noviembre en su estado natal, Delaware, acompa√Īado de su nieta Natalie, en la tarde del s√°bado.

Estas elecciones resultan de vital importancia para el Partido Demócrata ya que van a condicionar su representación en el legislativo. Biden ha afirmado en declaraciones a periodistas que no se trata de un referéndum para su reelección, sino una elección entre "dos visiones muy diferentes sobre el país".

En su visita al estado de Pensilvania de este viernes también destacó la relevancia de los comicios. "Quedan once días. Once días hasta la elección de medio mandato más importante de nuestra vida. Y eso no es una hipérbole. Va a dar forma a cómo será este país durante la próxima década o más. No es una broma", remarcó.

Actualmente, los dem√≥cratas tienen mayor√≠as muy ajustadas en ambos hemiciclos, mientras que en la C√°mara de Representantes cuentan con una ventaja de apenas 10 esca√Īos frente a los republicanos, en el Senado se encuentran igualados con el partido conservador, aunque les favorece el voto de calidad de Kamala Harris como presidenta de la C√°mara Alta.

Europa Press