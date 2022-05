Biden y bolsonaro se reunirán en junio en cumbre en eeuu: fuentes

Por Lisandra Paraguassu y Matt Spetalnick

Brasilia/washington, 25 mayo (reuters) - el presidente de brasil, jair bolsonaro, y el mandatario estadounidense, joe biden, se reunirán el próximo mes después de que bolsonaro aceptó una invitación a la cumbre de las américas en los ángeles, dijeron el miércoles dos fuentes a reuters.

La oficina de Bolsonaro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la noticia, que fue reportada por primera vez por el diario O Globo. La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron inmediatamente a preguntas sobre el asunto.

El líder brasileño de extrema derecha, admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, aún no ha hablado con Biden, cuya victoria electoral tardó en reconocer.

Las relaciones entre Brasilia y Washington siguen siendo frías por el historial medioambiental de Bolsonaro y sus ataques a las instituciones democráticas.

Bolsonaro no tenía previsto asistir a la cumbre hasta que Biden envió un enviado para convencerle de que acudiera con la oferta de una reunión bilateral, dijeron dos fuentes.

Un asesor presidencial brasileño dijo que una reunión de Bolsonaro y Biden era "prácticamente segura", mientras que una persona en Washington familiarizada con el asunto dijo que aún se estaban ultimando los detalles de su encuentro.

El gobierno estadounidense se había enfrentado a la posibilidad de que los líderes de los dos países más grandes de América Latina se saltaran el encuentro, que se espera que aborde la migración y el medio ambiente, además de mostrar la democracia hemisférica.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no asistirá si no se invita a todos los países de América. Reuters informó a principios de este mes que Bolsonaro no tenía previsto asistir al evento.

El exsenador estadounidense Christopher Dodd, asesor especial de Biden para la cumbre, se reunió con Bolsonaro en Brasilia el martes en un último esfuerzo por convencerlo. (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia y Matt Spetalnick en Washington Reporte adicional de Carolina Pulice y Peter Frontini Editado en español por Javier López de Lérida)