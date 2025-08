Biden y Harris, "días oscuros"

Biden habló ante más de 1000 integrantes del Colegio de Abogados de Chicago y Harris fue entrevistada por Stephen Colbert, el conductor de un "late show" duramente crítico hacia Trump, que la CBS anunció que levantará en medio de denuncias de censura.

En su discurso ante el Colegio de Abogados de Chicago, Joe Biden atacó a Donald Trump, aunque no lo mencionó por su nombre.

"No se puede dorar la píldora. Son tiempos oscuros", declaró ante una multitud de casi 1100 miembros de la organización legal, predominantemente negra.

Sus comentarios reflejaron, al menos en el tono, algunos de sus dichos anteriores sobre Trump, describiéndolo como una amenaza para la democracia y el Estado de derecho.

"En mi opinión, nos encontramos en un momento muy difícil de la historia estadounidense, que se refleja en cada cruel presión del Ejecutivo, cada retroceso de las libertades fundamentales, cada erosión de precedentes históricos y establecidos", declaró.

Biden también criticó al gobierno por intentar "borrar la verdad" y al Congreso por mantenerse al margen y no controlar la autoridad de la Casa Blanca.

"Amigos míos, debemos afrontar la dura realidad de esta Administración y el hecho de que ha deshecho todo el progreso que logramos durante mi administración", continuó Biden: "borrando la historia en lugar de crearla. Borrando la equidad, la igualdad, borrando la justicia misma. Y eso no es una hipérbole. Es un hecho".

Al calificar a la gestión de Trump como "cruel", Biden enfatizó que "los inmigrantes que están en este país legalmente... están siendo llevados a rastras y esposados".

También criticó los ataques de la administración a los bufetes de abogados y a los medios de comunicación.

Su exvicepresidenta, Kamala Harris, también atacó el giro trumpiano en el país y un sistema que, en su opinión, está "roto".

"Siempre he creído que, por frágil que sea nuestra democracia, nuestros sistemas serían lo suficientemente fuertes como para defender nuestros principios más fundamentales, y creo que no son tan fuertes como deberían ser ahora mismo", dijo en una entrevista en el programa "The Late Show with Stephen Colbert" de la CBS.

Cuando se le preguntó si previó algunas de las medidas que Trump tomó durante su segunda presidencia, como los recortes a Medicaid o los ataques a sus oponentes políticos, respondió: "Lo que no anticipé fue la capitulación".

"Quizás sea ingenua de mi parte... pero no pensé que muchos que se consideran los guardianes de nuestro sistema y nuestra democracia simplemente capitularían. No me lo esperaba, no me lo esperaba", dijo.

"Creo que hay mucha gente que cree que está aprovechando la tormenta como excusa para su ineptitud", añadió. Harris criticó específicamente al Congreso por no haber frustrado los esfuerzos de Trump por reducir el Departamento de Educación, afirmando que "simplemente se están quedando de brazos cruzados". (ANSA).