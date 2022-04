Biden y modi hablan mientras eeuu busca reforzar la respuesta a rusia

Por Steve Holland y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 11 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvieron el lunes una conversación virtual mientras Washington presionaba a su aliado asiático para que apoye su respuesta a la invasión rusa a Ucrania.

En una llamada de una hora de duraci√≥n que los funcionarios estadounidenses describieron como "c√°lida" y "sincera", Biden y Modi expresaron en p√ļblico su creciente alarma por la destrucci√≥n dentro de Ucrania, especialmente en Bucha, donde han muerto muchos civiles.

Asimismo, Biden le dijo a Modi en privado que no est√° en el inter√©s de India aumentar las importaciones de crudo rusas, aunque se abstuvo de hacer exigencias espec√≠ficas, seg√ļn funcionarios estadounidenses.

"Fue una conversación muy sincera", dijo un funcionario gubernamental de alto rango. "India va a tomar sus propias decisiones".

El contacto entre los líderes de las dos mayores democracias del mundo ocurrió en un momento en que Estados Unidos busca más ayuda india para condenar y aplicar presión económica a Rusia por su invasión a Ucrania.

"Recientemente, la noticia de los asesinatos de civiles inocentes en la ciudad de Bucha fue muy preocupante", dijo Modi durante una breve parte de la reunión abierta a los medios. "Lo condenamos de inmediato y pedimos una investigación independiente".

Modi también dijo a Biden que sugirió en recientes conversaciones con Rusia que Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantengan diálogos directos.

El país asiático ha intentado equilibrar sus lazos con Rusia y Occidente, pero a diferencia de otros miembros del grupo "Quad" -"Diálogo de Seguridad Cuadrilateral", integrado junto a Estados Unidos, Japón y Australia- no ha impuesto sanciones a Rusia.

Atra√≠da por los grandes descuentos tras las sanciones occidentales a las entidades rusas, India ha comprado al menos 13 millones de barriles de crudo ruso desde que el pa√≠s invadi√≥ Ucrania a finales de febrero. Esto se compara con unos 16 millones de barriles en todo el a√Īo pasado, seg√ļn datos recopilados por Reuters.

"No hemos pedido a India que haga nada en particular", dijo el funcionario estadounidense. "Dicho esto, no creemos que India deba acelerar o aumentar las importaciones de energ√≠a rusa". (Reporte adicional de Nandita Bose, Kanishka Singh y Doina Chiacu; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)