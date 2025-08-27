Biden y Obama, dolor por la balacera de Minneapolis
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
"No podemos permitirnos quedarnos insensibles ante los tiroteos masivos. Lo ocurrido hoy en Minneapolis es desgarrador.
Michelle y yo oramos por los padres que han perdido a un hijo o que estarán a su lado en el hospital tras otro acto de violencia atroz e innecesaria", escribió Obama.
Biden dijo que él y la ex primera dama Jill están desconsolados tras el tiroteo en la iglesia. "Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo". "No hay palabras para expresar adecuadamente un momento tan horrible y doloroso. Con todo nuestro corazón, oramos por las víctimas, sus familias y la comunidad de Minneapolis", dijo Biden en X. (ANSA).
Otras noticias de Tiroteo en EE.UU.
Más leídas
- 1
Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios
- 2
“Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
- 3
Uno de los bancos de inversión más grande usó a Star Wars para explicar a la Argentina
- 4
Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”