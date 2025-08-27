LA NACION

Biden y Obama, dolor por la balacera de Minneapolis

"No podemos permitirnos quedarnos insensibles ante los tiroteos masivos. Lo ocurrido hoy en Minneapolis es desgarrador.

Michelle y yo oramos por los padres que han perdido a un hijo o que estarán a su lado en el hospital tras otro acto de violencia atroz e innecesaria", escribió Obama.

Biden dijo que él y la ex primera dama Jill están desconsolados tras el tiroteo en la iglesia. "Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo". "No hay palabras para expresar adecuadamente un momento tan horrible y doloroso. Con todo nuestro corazón, oramos por las víctimas, sus familias y la comunidad de Minneapolis", dijo Biden en X. (ANSA).

