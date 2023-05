biden y republicanos se preparan para conversaciones que eviten cesación de pagos de eeuu

(Actualiza con comentarios de líder republicano)

Por David Morgan, Jeff Mason y Andy Sullivan

WASHINGTON, 15 mayo (Reuters) - El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, preparaban conversaciones clave sobre el techo de la deuda, con la esperanza de evitar una cesación de pagos devastadora en algo más de dos semanas.

Antes de la reunión prevista para el martes entre el demócrata Biden, McCarthy y los otros tres principales líderes del Congreso, las dos partes no parecían estar cerca de un acuerdo.

La Casa Blanca no ha descartado los topes anuales de gasto que, según los republicanos, deben acompañar a cualquier aumento del límite de deuda del país, fijado en 31,4 billones de dólares.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, han dicho que no votarán a favor de elevar el techo de la deuda a menos que los demócratas acepten fuertes recortes del gasto.

Si no se eleva el límite -una medida necesaria para cubrir los recortes de gastos e impuestos aprobados previamente por el Congreso- podría desencadenarse un incumplimiento de pagos y una fuerte recesión económica.

Sin embargo, McCarthy señaló que veía pocas señales de progreso antes de la reunión.

"No lo están haciendo nada bien. No veo ningún avance y me preocupa mucho el calendario en el que nos encontramos", dijo McCarthy a periodistas. "Tenemos que llegar a grandes temas, y hay que pasar por la Cámara de Representantes y el Senado, y definitivamente no hay suficientes avances para ver eso".

Biden no hizo comentarios públicos sobre el estado de las negociaciones el lunes, después de haber dicho a periodistas el domingo que pensaba que ambas partes querían llegar a un acuerdo.

Biden se reunirá con McCarthy; el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer; el principal republicano en el Senado, Mitch McConnell; y el principal demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, un día antes de su partida para una reunión del Grupo de los Siete (G7) en Japón.

El viaje dejará poco tiempo a ambas partes para llegar a un acuerdo antes de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus facturas, algo que, según funcionarios del Tesoro, podría ocurrir el 1 de junio.

Según los economistas, el primer impago de la historia de Estados Unidos sumiría al país en una recesión e inyectaría el caos en los mercados financieros mundiales, y el estancamiento ha empezado a preocupar a inversores y consumidores.

Biden ha insistido en que el Congreso debe aumentar la capacidad de endeudamiento del país sin condiciones, pero la Casa Blanca dice que también está dispuesta a discutir asuntos presupuestarios con los republicanos de la Cámara baja.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron en abril una ley que combina un aumento del límite de la deuda de 1,5 billones de dólares con recortes del gasto de 4,8 billones de dólares, logrados en gran medida reduciendo el gasto discrecional anual en un 8% el próximo año y limitando el crecimiento en los años siguientes.

Los demócratas dicen que no aceptarán otros elementos de esa legislación, como la derogación de la iniciativa de Biden de condonación de préstamos estudiantiles y el aumento de los requisitos de trabajo para algunos programas de prestaciones sociales, pero no han descartado limitar el gasto.

(Reporte de David Morgan y Jeff Mason. Escrito por Andy Sullivan. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javir López de Lérida)

Reuters