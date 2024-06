Biden y zelenski avanzan hacia la otan con un acuerdo de defensa de 10 años

Por Andrea Shalal

BORGO EGNAZIA, Italia, 13 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmaron el jueves un acuerdo bilateral de seguridad de 10 años destinado a reforzar la defensa ucraniana contra los invasores rusos y acercar a Kiev a la OTAN.

El acuerdo, firmado durante la cumbre del G7 en Italia, tiene como objetivo comprometer a futuros Gobiernos estadounidenses a apoyar a Ucrania, incluso si el expresidente Donald Trump gana las elecciones de noviembre, dijeron funcionarios. "Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo", dijo Biden en una conferencia de prensa conjunta con Zelenski. Afirmó que el mensaje del G7 al presidente ruso Vladimir Putin es: "No puedes esperar que nos vayamos. No puedes dividirnos". El grupo de naciones ricas también acordó un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania respaldado por los beneficios de los activos rusos congelados. El acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania se da en el marco de un esfuerzo de largo plazo para ayudar a desarrollar las anticuadas fuerzas armadas ucranianas y servir de paso hacia el eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, según el texto. El presidente ucraniano calificó el acuerdo de histórico, afirmando que es un puente hacia el eventual ingreso de su país en la OTAN. "Se trata de un acuerdo sobre seguridad y, por tanto, sobre la protección de la vida humana", dijo. Zelenski lleva mucho tiempo intentando ingresar en la OTAN, pero los aliados no han dado ese paso. La alianza occidental considera cualquier ataque lanzado contra uno de sus 32 miembros como un ataque contra todos, en virtud de su cláusula del Artículo Cinco. En caso de ataque armado o amenaza de ataque contra Ucrania, altos funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunirán en un plazo de 24 horas para consultar una respuesta y determinar qué necesidades de defensa requiere Ucrania, según el acuerdo.

(Redacción: Steve Holland; Edición en español de Javier López de Lérida)

