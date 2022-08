Bidgely es seleccionado como proveedor de servicios tecnológicos de la solución de robo de energía por el Ministerio de Energía del Gobierno de la India en “Powerthon 2022”

MOUNTAIN VIEW, California Y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--ago. 22, 2022--

Bidgely, un proveedor global de servicios tecnológicos (TSP), ha sido seleccionado por REC Ltd., una CPSE del Ministerio de Energía del Gobierno de la India, para participar en el Technology Incubation Challenge Powerthon 2022 organizado por este ministerio en colaboración con el laboratorio de incubación SINE del IIT Bombay. De entre los 200 solicitantes y los 18 proveedores de soluciones tecnológicas definitivos elegidos para participar, Bidgely fue el único proveedor seleccionado para la detección de robos de energía en apoyo del plan nacional de renovación del sector de la distribución (RDSS) para reducir las pérdidas en toda la India hasta un 15 % para 2025.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220822005064/es/

Bidgely collaborates with India’s Ministry of Power, World Bank and state utilities to detect and resolve the country's energy misuse. (Graphic: Business Wire)

La recién lanzada solución de Bidgely para el robo de energía, Energy Theft Solution, demostrará cómo la analítica de datos habilitada por la IA puede detectar y resolver los problemas de mal uso de la energía en la India durante un compromiso de 4 meses con una empresa estatal. Por otra parte, Bidgely está trabajando con una gran empresa de servicios públicos del centro de la India, en colaboración con el Banco Mundial, para seguir evidenciando los casos de uso de la analítica de detección de robos.

"Los elevados niveles de pérdidas técnicas y comerciales de energía son una de las principales preocupaciones financieras de las empresas de servicios públicos -el 22 % de la energía distribuida no se contabiliza- y el robo de energía es uno de los principales responsables. A medida que la India despliega cientos de millones de contadores inteligentes para 2030, el aprovechamiento de las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático para esta nueva ola de datos energéticos será fundamental para apoyar los objetivos del Ministerio de Energía", comenta Sh R Lakshmanan, CEO de REC Power Development and Consultancy Limited, una filial de propiedad absoluta de REC Limited.

Con 17 patentes y más de 40 clientes de energía a nivel mundial, Bidgely está ampliando su experiencia en el análisis energético al desafío del robo de energía Powerthon 2022 de la India, permitiendo a los servicios públicos estatales no sólo entender la pérdida de energía con precisión y exactitud, sino también ideas sobre cómo prevenir más pérdidas.

"Bidgely es muy consciente de los retos del mercado energético de la India gracias a su compromiso con las principales partes interesadas y a que una gran parte de nuestra plantilla trabaja en la región, incluidos nuestros equipos de ciencia de datos y de investigación y desarrollo", señala Gautam Aggarwal, director de ingresos de Bidgely. "Estamos encantados de poder demostrar el poder de la inteligencia más allá del contador para lograr mejoras en la eficiencia de la facturación de las empresas de distribución energética de la India", añade.

La solución para evitar el robo de energía de Bidgely

Basada en la tecnología de monitorización no intrusiva de la carga, líder en el sector, y en el análisis avanzado de datos, la solución Energy Theft Solution de Bidgely desglosa el consumo de energía de los clientes hasta el nivel de los aparatos. La información generada a partir de estos datos se utiliza para identificar los patrones de uso durante un período de tiempo y detectar las anomalías asociadas con las tendencias de alta probabilidad de robo. La solución de Bidgely aborda tres casos específicos de robo de energía:

Para más información sobre la solución de robo de energía de Bidgely para detectar el mal uso de la energía, visite bidgely.com/solutions/energy-theft-detection/.

Acerca de REC Limited and REC Power Development and Consultancy Limited (RECPDCL)

REC Ltd. es una empresa del sector público con una fuerte presencia en la financiación de proyectos de generación, transmisión y distribución. REC apoya al Ministerio de Energía, a los gobiernos estatales y a los organismos de ejecución en la planificación, facilitación y coordinación, para garantizar la finalización oportuna de los programas emblemáticos del Gobierno de la India, a saber, DDUGJY, SAUBHAGYA y UDAY, etc. REC Ltd, también ha sido designada como la Agencia Nodal para el Esquema del Sector de Distribución Renovado (RDSS).

RECPDCL (REC Power Development and Consultancy Limited) es una filial propiedad de REC Ltd, que presta servicios de consultoría expertos y de valor añadido a la cadena de valor del sector energético en todo el país. Les ayuda a crear infraestructuras energéticas, a reforzar la eficiencia operativa, a ampliar la cartera de productos, a implantar soluciones tecnológicas innovadoras y a prestar servicios eficaces y económicos en las distintas áreas. Estos incluyen infraestructura de T&D, software de ERP y facturación, proyectos de medición inteligente, proyectos de energía solar fotovoltaica, control de calidad, previsión de la demanda y programación. Para más información, consulte www.recpdcl.in.

Acerca de Bidgely

Bidgely es una empresa de SaaS con tecnología de IA que acelera un futuro de energía limpia permitiendo a las compañías energéticas y a los consumidores tomar decisiones relacionadas con la energía basadas en los datos. La plataforma UtilityAI™ de Bidgely, con nuestra exclusiva tecnología patentada, toma múltiples dimensiones de los datos de cliente, como el consumo de energía, datos demográficos e interacciones, y los transforma en información sumamente precisa y práctica. Aprovechamos esta información para facilitar a cada cliente recomendaciones personalizadas, adaptadas a su personalidad y estilo de vida individual, características de uso, patrones de comportamiento y predisposición a compras, entre otros. Desde una perspectiva de Grid Edge y recursos de energía distribuida (DER), ya sean termostatos inteligentes, puntos de recarga de vehículos eléctricos, tecnología solar fotovoltaica o tarifas de discriminación horaria, los análisis de energía de UtilityAI™ ofrecen una gran visibilidad de la generación y el consumo para mejorar la configuración de las horas punta y la planificación de la red, y ofrece recomendaciones concretas de nuevos productos y servicios de valor añadido. Con raíces en Silicon Valley, Bidgely posee más de 17 patentes energéticas, ha invertido más de 75 millones de dólares en financiación, cuenta con más 30 científicos especializados en datos y aporta su pasión por la IA a las empresas de servicios públicos que atienden a clientes residenciales y comerciales de todo el mundo. Más información en www.bidgely.com o en el blog de Bidgely en bidgely.com/blog.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220822005064/es/

CONTACT: Christine Bennett

Bidgely

press@bidgely.com

Keyword: california united states united kingdom india japan italy spain north america ireland asia pacific europe

Industry keyword: software internet other energy professional services utilities data management energy technology artificial intelligence environment data analytics green technology

SOURCE: Bidgely

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 08/22/2022 08:03 am/disc: 08/22/2022 08:03 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220822005064/es