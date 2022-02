Bidgely, pionera en la desagregación de energía, presenta una tecnología de nueva generación para las empresas de servicios públicos

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--feb. 1, 2022--

Las innovaciones de Bidgely en el campo de la desagregación de energía siguen avanzando con el lanzamiento de la tecnología de desagregación de próxima generación. Respaldada por 17 patentes de desagregación líderes en la industria, la empresa es una vez más pionera en un nuevo nivel de sofisticación y precisión de las técnicas de desagregación.

La desagregación de la energía se ha convertido en una herramienta probada que permite a las empresas de servicios públicos alcanzar los objetivos críticos de descarbonización y electrificación, y sirve de base para el compromiso hiperpersonalizado con el cliente. Bidgely está experimentando un rápido crecimiento de la demanda por parte de las empresas de servicios públicos y los minoristas de energía que buscan información sobre los clientes basada en datos para lograr objetivos estratégicos en torno a la participación de los clientes, la planificación de la red, la segmentación del mercado, los recursos energéticos distribuidos (DER) y la gestión de los vehículos eléctricos (EV), entre otros.

"Durante más de una década, Bidgely se ha especializado en la desagregación de la energía para ofrecer a las empresas de servicios públicos una visión de 360 grados tanto de sus clientes como de la carga de la red. Hoy en día, las empresas de servicios públicos buscan activamente nuestra experiencia porque estamos demostrando el poder inigualable de los datos para mejorar no sólo las operaciones de toda la organización, sino también la eficiencia energética y el compromiso de los consumidores", comenta Abhay Gupta, CEO de Bidgely.

Bidgely fue pionera en la desagregación de la energía en 2011 al ser la primera empresa en detallar el uso del consumo energético hasta el nivel de los electrodomésticos utilizando contadores que ya están en el hogar. Estos perfiles específicos de los electrodomésticos apoyan un sinfín de iniciativas de las empresas de servicios públicos, como la detección de ineficiencias y la generación de contactos para programas específicos de electrodomésticos, entre muchos otros.

Aprovechando la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, la tecnología de desagregación de Bidgely mejora continuamente con el tiempo para permitir a la empresa dar servicio a una gama más amplia de tipos de clientes, tanto en los mercados regulados como en los desregulados, al tiempo que se vuelve aún más precisa. El uso de Japón como banco de pruebas ya ha demostrado un éxito temprano en la precisión general de los aparatos y en las mejoras de las estimaciones, y la tecnología de desagregación de nueva generación de Bidgely se ha desplegado activamente para su adopción generalizada con socios de servicios públicos globales.

Las características de la tecnología de desagregación de última generación de Bidgely incluyen:

Acerca de Bidgely

Bidgely es una empresa de SaaS con tecnología de IA que acelera un futuro de energía limpia permitiendo a las compañías energéticas y a los consumidores tomar decisiones relacionadas con la energía basadas en los datos. La plataforma UtilityAI™ de Bidgely, con nuestra exclusiva tecnología patentada, toma múltiples dimensiones de los datos de clientes, como el consumo de energía, datos demográficos e interacciones y los transforma en información sumamente precisa y práctica sobre la energía doméstica. Aprovechamos esta información para facilitar a cada cliente recomendaciones personalizadas, adaptadas a su personalidad y estilo de vida individual, características de consumo, patrones de comportamiento y predisposición a compras, entre otros. Desde una perspectiva de Grid Edge y recursos de energía distribuida (DER), ya sean termostatos inteligentes, puntos de recarga de vehículos eléctricos, tecnología solar fotovoltaica o tarifas de discriminación horaria, los análisis de energía de UtilityAI™ ofrecen una gran visibilidad de la generación y el consumo para mejorar la configuración de las horas punta y la planificación de la red, y ofrece recomendaciones concretas de nuevos productos y servicios de valor añadido. Con raíces en Silicon Valley, Bidgely posee más de 17 patentes energéticas, dispone de más de 75 millones de dólares en finaciación, cuenta con más 30 científicos especializados en datos y aporta su pasión por la IA a las empresas de servicios públicos que atienden a clientes residenciales y comerciales de todo el mundo. Para más información, visite www.bidgely.com o el blog de Bidgely en bidgely.com/blog.

