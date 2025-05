Bielorrusia abre caso contra activista de 78 años, símbolo del movimiento prodemocracia

TALLINN, Estonia (AP) — Las autoridades en Bielorrusia han abierto un caso penal contra la activista de 78 años que se convirtió en el rostro de las protestas prodemocráticas del país en 2020.

El centro de derechos humanos Viasna de Bielorrusia informó el martes que la geóloga jubilada Nina Bahinskaya fue acusada de violar repetidamente las leyes de Bielorrusia sobre la realización y organización de protestas.

Las autoridades acusaron a Bahinskaya de caminar repetidamente por las calles de la capital bielorrusa mostrando símbolos con franjas blancas, rojas y blancas: los mismos colores utilizados por la oposición prodemocrática de Bielorrusia. Si es declarada culpable, la activista enfrenta hasta tres años de prisión.

Bahinskaya es uno de los rostros más reconocibles del movimiento prodemocrático de Bielorrusia, que alcanzó su punto máximo durante las protestas masivas en el verano de 2020, poco después de que el líder autoritario del país Alexander Lukashenko fuera declarado presidente por sexto mandato consecutivo.

Los observadores condenaron ampliamente la votación por considerarla fraudulenta. En marzo, Lukashenko asumió un séptimo mandato.

La resistencia y lengua cáustica de Bahinskaya rápidamente la convirtieron en una figura popular de la oposición. Cuando la policía le dijo en 2020 que estaba violando una prohibición gubernamental sobre manifestaciones no autorizadas, simplemente respondió: "Estoy dando un paseo", una respuesta rápida que fue adoptada por miles y coreada en las manifestaciones.

"Noté que la policía antidisturbios golpea menos a los manifestantes cuando ven a personas mayores entre ellos", dijo a The Associated Press en ese momento. "Así que salgo a protestar como defensora, observadora y testigo. Soy psicológica e intelectualmente más fuerte que la policía. Incluso entre aquellos que me detuvieron, había personas que me respetaban".

Las protestas de 2020 desencadenaron una ola de violencia policial por parte de los servicios de seguridad bielorrusos y una represión política que ha envuelto al país de 9,5 millones de personas.

Más de 65.000 personas han sido arrestadas, miles han sido golpeadas por la policía, y los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales han sido cerrados y prohibidos, lo que ha provocado condenas y sanciones de Occidente.

Bielorrusia tiene alrededor de 1.200 presos políticos, incluido el laureado con el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski. Al menos seis presos políticos han muerto en prisión, según activistas de derechos humanos.

Bahinskaya ha sido detenida en múltiples ocasiones anteriormente, acumulando multas que suman 7.200 rublos bielorrusos (alrededor de 2.400 dólares).

Como parte del caso en su contra, Bahinskaya fue detenida a principios de mayo y llevada a un examen psiquiátrico forzado, según Viasna. En abril, expertos de la ONU informaron que las autoridades bielorrusas habían retomado la práctica soviética de tratamiento psiquiátrico forzado como castigo por disidencia política, y que al menos 33 casos de psiquiatría punitiva ya habían sido registrados contra presos políticos.

Pavel Sapelka, representante de Viasna, afirmó a la AP: "Bahinskaya es un símbolo de resistencia al totalitarismo dentro del país, y es importante para las autoridades quebrarla. Este es un caso ejemplar contra una persona mayor que ha dedicado toda su vida a la lucha por la libertad".

La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, quien vive y trabaja en el exilio en Lituania, también condenó el caso.

“Hoy, el régimen todavía le teme al coraje de Nina Bahinskaya. Durante décadas, Nina ha enfrentado la tiranía”, expresó Tsikhanouskaya.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.