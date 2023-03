Bielorrusia afirma que albergará armas nucleares rusas en respuesta a "presiones" occidentales

Bielorrusia albergará armas nucleares "tácticas" rusas en respuesta a "presiones" occidentales "sin precedentes", afirmó el martes el ministerio bielorruso de Relaciones Exteriores.

Bielorrusia está "obligada a tomar medidas de represalia", insistió el ministerio en un comunicado, al asegurar que Minsk no tendrá control de esas armas, cuyo despliegue "no contradice en modo alguno los artículos I y II del Tratado de No Proliferación Nuclear".

AFP