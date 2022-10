Bielorrusia alega que no quiere unirse a la ofensiva rusa sobre Ucrania y afirma que todo está "bajo control"

El Gobierno de Bielorrusia ha afirmado que no está en sus planes unirse a la ofensiva militar lanzada por su aliada Rusia sobre Ucrania, un día después de anunciar un despliegue conjunto, y ha defendido que, aunque la situación es "tensa", está "bajo control".

El jefe del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Volfovich, ha acusado a "Occidente" de "intentar propagar la idea de que el Ejército bielorruso podría unirse a la operación militar especial en el territorio de Ucrania", informa la agencia de noticias oficial BelTA.

Con este tipo de mensajes, según Volfovich, los líderes de la OTAN y de "varios" países europeos estarían ya "considerando opciones de agresión" contra Bielorrusia, una tesis que Minsk siempre ha agitado para tratar de justificar sus movimientos políticos y armamentísticos.

Volfovich ha recalcado que "la situación está bajo control", pese a que también ha reconocido que "sigue siendo tensa y podría escalar" próximamente.

El propio presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, admitió la semana pasada que su Gobierno participa en la ofensiva rusa. "Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte", dijo entonces, en plena escalada del conflicto.

Europa Press