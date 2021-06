Bielorrusia anuncia demandas en los tribunales para pedir compensaciones por la suspensión de vuelos

El primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, ha anunciado la intenci贸n de su Gobierno de reclamar en los tribunales una compensaci贸n por las p茅rdidas ocasionadas por la suspensi贸n de vuelos a Bielorrusia despu茅s del incidente de un avi贸n de Ryanair obligado a aterrizar para detener al periodista opositor Rom谩n Protasevich.

"Confiamos en nuestras razones y estamos listos para defender nuestros intereses ante los tribunales. Creo que podemos lograr una compensaci贸n por todo el da帽o que nos han causado", ha declarado Golovchenko en una entrevista con el canal de televisi贸n Bielorrusia 1.

Minsk quiere una investigaci贸n internacional objetiva del incidente. "Lo dijimos en la reuni贸n del consejo de la Organizaci贸n de Aviaci贸n Civil Internacional (OACI). Expresamos nuestra posici贸n, pero la OACI a煤n no ha iniciado una investigaci贸n. Me han informado de que a煤n no se ha formado la comisi贸n", ha argumentado.

El pasado 23 de mayo, un avi贸n de Ryanair que cubr铆a la ruta entre Atenas y Vilna tuvo que aterrizar en Minsk por una supuesta amenaza de bomba. Una vez en territorio ruso, el periodista Roman Protasevich y su pareja, Sofia Sapega, fueron detenidos.

La Uni贸n Europea, Estados Unidos y otros pa铆ses occidentales han condenado en t茅rminos contundentes lo sucedido y ha pedido la liberaci贸n inmediata de los detenidos. Adem谩s, los l铆deres europeos han instado a cerrar el espacio a茅reo de la UE a los aviones bielorrusos y evitar los vuelos internacionales al pa铆s.

