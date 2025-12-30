Bielorrusia.- Bielorrusia publica un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Bielorrusia ha publicado este martes un vídeo sobre el despliegue en su territorio del misil hipersónico ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares, después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciara que el sistema se encontraba ya en el país europeo, aliado de Moscú.

"Esta es la pinta que tiene el ritual de asumir labores de combate del sistema de misiles en tierra 'Oreshnik'", ha afirmado el Ministerio de Defensa bielorruso en un mensaje en su cuenta en Telegram, donde ha publicado el citado vídeo.

Así, ha manifestado que "antes de asumir funciones de combate, especialistas de lanzamiento, comunicaciones, seguridad y equipos de suministro de energía, además de los mecánicos del sistema de misiles, recibieron nuevo entrenamiento usando equipamiento moderno".

"Una vez que el sistema fue puesto en marcha para su uso y probado por un grupo conjunto integrado, la división del misil 'Oreshnik' empezó a llevar a cabo labores de combate en zonas designadas en nuestro país", ha explicado la cartera de Defensa.

Por último, ha hecho hincapié en que "este sistema es capaz de alcanzar objetivos a distancias de hasta 5.000 kilómetros, pueda ser equipado con cabezas convencionales y especiales y puede ser lanzado desde cualquier punto en la ruta de patrulla de combate".

Lukashenko confirmó el 18 de diciembre que el 'Oreshnik' había sido desplegado en territorio del país europeo y agregó que "está en servicio de combate". "La defensa estratégica es permitida a través de la cooperación militar, principalmente con Rusia", ensalzó durante un discurso a la nación.

Bielorrusia es un importante aliado de Rusia en Europa y su territorio fue usado por Moscú para lanzar su invasión de Ucrania, desatada en 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos internacionales para lograr sacar adelante un acuerdo de paz hayan tenido éxito hasta la fecha.