Bielorrusia.- Bielorrusia se ofrece a "rebajar tensiones" con Polonia porque "no se puede elegir a los vecinos"
MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Jrenin, ha afirmado este domingo que su Gobierno "está interesado en rebajar las tensiones" con Polonia, en aras de una convivencia a la que los dos países están abocados, ya que "no se puede elegir a los vecinos".
"No queremos luchar contra ellos", ha dicho el ministro, en una entrevista a la radiotelevisión rusa recogida por las agencias de noticias oficiales de los dos países y en la que ha llamado a rebajar, "por encima de todo", las "tensiones militares" que han marcado la etapa más reciente con Polonia.
El Gobierno polaco ha acusado en estos últimos años a las autoridades bielorrusas de fomentar la inmigración por razones políticas y también de contribuir a la inestabilidad de la zona con su alianza con Rusia, especialmente en relación a la ofensiva militar lanzada en Ucrania.
La organización de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia llevó a Polonia a cerrar por completo la frontera, en un contexto de tensiones agudizado además por la incursión de casi una veintena de drones rusos en el espacio aéreo polaco.
