Bielorrusia confirma el reinicio de "contactos" con EEUU tras la visita de Kellogg a Minsk

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades bielorrusas han confirmado este lunes que se están desarrollando una serie de "contactos" con Estados Unidos con el fin de intentar normalizar unas relaciones rotas desde la pasada administración Biden, justo una semana después de la visita oficial del representante especial Keith Kellogg a Minsk. "Nuestro diálogo con la parte estadounidense continúa; se han establecido los contactos necesarios y estos se están desarrollando", ha contado el encargado de negocios de Bielorrusia en Washington, Pavel Shidlovsky, informa la agencia Belta. La legación diplomática bielorrusa está dialogando también "con organizaciones públicas estadounidenses, la comunidad humanitaria y de expertos", ha dicho Shidlovsky, quien ha reafirmado el "interés" en Bielorrusia por estos contactos, si bien ha descartado por ahora contar más del contenido de estas conversaciones. No obstante, ha reconocido que por el momento la posibilidad de acreditar embajadores en ambas capitales es un tema que no está en ninguna de las dos agendas. Hace una semana tuvo lugar en Minsk una sorpresiva visita del enviado de Trump, Keith Kellogg con el presidente Alexander Lukashenko, que podría estar relacionada con los recientes intercambios de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, en los que participó Bielorrusia liberando a algunos estadounidenses de sus prisiones. "No entiendo tanto ruido por su llegada. ¿Acaso no podemos mantener un diálogo normal y hablar de nuestros asuntos, de las relaciones entre Bielorrusia y los Estados Unidos de América?", bromeó Lukashenko.