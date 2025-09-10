Bielorrusia derriba en su espacio aéreo drones que "se desviaron de su ruta" en un ataque de Rusia a Ucrania

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Bielorrusia han anunciado este miércoles el derribo en su espacio aéreo de varios drones que "se desviaron de su ruta" durante un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania y ha afirmado que también notificó a Polonia y Lituania sobre la aproximación de estos aparatos hacia sus territorios, después de que Varsovia confirmara varias interceptaciones en sus cielos.

"Durante la noche hubo un intercambio de ataques con aparatos aéreos no tripulados entre Rusia y Ucrania. Las fuerzas de defensa aérea de Bielorrusia supervisaron constantemente los drones que se desviaron de su ruta debido a las afectaciones a causa de herramientas de guerra electrónica de ambas partes", ha dicho el viceministro de Defensa bielorruso, Pavel Muraveiko.

Así, ha resaltado que algunos de ellos fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea bielorrusas tras entrar en el país y ha agregado que Minsk envió información a Polonia y Lituania sobre la aproximación de otros a sus territorios.

"Esto permitió a Polonia responder rápidamente a las acciones de los drones", ha afirmado, según ha recogido la agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA.

"El intercambio de información sobre la situación aérea es un componente importante para garantizar la seguridad en la región y ayuda a crear medidas de confianza", ha dicho Muraveiko, quien ha especificado que Varsovia también informó a Minsk sobre el acercamiento de aparatos a su territorio.

Por ello, el viceministro de Defensa bielorruso ha hecho hincapié en que "Bielorrusia seguirá cumpliendo sus obligaciones en el marco del intercambio de información sobre la situación aérea con Polonia y los países bálticos", sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre estos incidentes.