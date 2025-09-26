Bielorrusia dice que podría suministrar energía nuclear a partes de Ucrania controladas por Rusia

MOSCÚ, 26 sep (Reuters) -

Minsk propone construir una central nuclear en el este del país que podría suministrar electricidad a las zonas de Ucrania controladas por Rusia, según dijo el viernes el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Lukashenko expuso la idea al presidente ruso, Vladimir Putin, en las conversaciones del Kremlin en Moscú.

"Si se toma una decisión, comenzaremos inmediatamente a construir una nueva unidad de energía o una nueva estación si hay necesidad (de electricidad) en el oeste de Rusia y en las regiones liberadas", dijo Lukashenko, empleando el lenguaje que Moscú utiliza para describir el territorio ucraniano capturado por Rusia.

La oferta subrayó los estrechos lazos entre Putin y Lukashenko. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue una estrategia de ofrecer incentivos al líder bielorruso para que libere a los presos políticos y mejore las relaciones con Occidente.

Putin respondió que "la financiación no es un problema en absoluto. Si hay un consumidor que tome electricidad y pague la tarifa requerida, no es un problema en absoluto".

Bielorrusia es un estrecho aliado de Moscú y ha respaldado su guerra en Ucrania, incluso permitiendo que las tropas de Putin utilizaran su territorio para entrar en Ucrania en 2022. Putin se reúne con Lukashenko con más frecuencia que con cualquier otro líder extranjero. (Información de Reuters; redacción de Mark Trevelyan y Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; editado en español por Irene Martínez)