Bielorrusia e Irán, aliados de Putin, planean reforzar sus vínculos militares y de mayor alcance

Por Mark Trevelyan

20 ago (Reuters) - Bielorrusia e Irán, dos países que han respaldado la guerra de Rusia en Ucrania, planean profundizar sus lazos bilaterales en todos los ámbitos, incluida la defensa, según afirmaron sus presidentes en las conversaciones mantenidas el miércoles en Minsk.

La agencia estatal de noticias bielorrusa Belta informó de que los presidentes Alexander Lukashenko y Masoud Pezeshkian acordaron trabajar en un tratado de asociación estratégica. "En condiciones de turbulencias geopolíticas, Minsk y Teherán están adoptando medidas coherentes y equilibradas para seguir desarrollando la cooperación, y están trabajando intensamente para convertir cada nuevo reto en una nueva oportunidad", dijo Lukashenko.

"Estamos dispuestos a debatir cualquier asunto, no tenemos temas cerrados", declaró Lukashenko, que ambos países podrían asociarse en toda una serie de ámbitos, incluida la "cooperación técnico-militar".

Lukashenko, estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, permitió a Rusia utilizar el territorio bielorruso como plataforma de lanzamiento para su invasión a gran escala de Ucrania y posteriormente acoger misiles nucleares tácticos rusos.

Irán ha suministrado drones a Rusia para su uso en la guerra y Pezeshkian firmó un tratado de cooperación estratégica con Putin en enero, aunque no incluía una cláusula de defensa mutua. Tanto Irán como Bielorrusia están sometidos a lo que Pezeshkian calificó de "sanciones occidentales ilegales". Según Belta, el presidente iraní dijo que Irán estaba dispuesto a ayudar a Bielorrusia a "neutralizar" tales medidas, y señaló que tenía más de 40 años de experiencia en este campo.

Pezeshkian afirmó que los dos países necesitaban construir sus lazos económicos y de otro tipo a un nivel que se correspondiera con el alto nivel de confianza existente entre ellos.

"Por supuesto, nuestros puntos de vista comunes deben aplicarse en las esferas económica y cultural, en el desarrollo del turismo entre nuestros países y también, como usted ha señalado, en el desarrollo de la cooperación técnico-militar", dijo a Lukashenko, según Belta. (Información de Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge y Alex Richardson; editado en español por Irene Martínez)