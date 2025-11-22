Bielorrusia indulta a 31 ucranianos en virtud de un acuerdo con Trump

Bielorrusia, un estrecho aliado de Rusia, indultó a 31 ciudadanos ucranianos, informó la televisión estatal el sábado, como parte de un acuerdo entre el presidente Alexander Lukashenko y su homólogo estadounidense Donald Trump.

Trump ha presionado a Bielorrusia para que libere a los presos políticos durante sus contactos con Lukashenko, que gobierna el país desde 1994 y acabó con la libertad de prensa y la oposición política.

A cambio, Washington levantó parcialmente las sanciones impuestas a la aerolínea estatal bielorrusa Belavia, que podrá realizar el mantenimiento y comprar piezas para su flota, que incluye aviones Boeing.

"El presidente indultó a 31 ciudadanos ucranianos que cometieron delitos penales en el territorio de nuestro país", declaró la portavoz de Lukashenko, Natalia Eismont, a la televisión estatal.

La medida tenía como objetivo "crear las condiciones para la resolución del conflicto armado en el Estado vecino", añadió la vocera, en referencia a la ofensiva rusa en Ucrania.

Los ucranianos, cuya identidad no fue revelada, están siendo entregados a Kiev "en este momento", según Eismont.

Estos indultos se producen después de que Estados Unidos propusiera un plan para poner fin al conflicto en Ucrania, acogido con satisfacción en Moscú y con rechazo en Kiev.

El documento de 28 puntos obligaría a Ucrania a ceder territorio, reducir su ejército y comprometerse a no unirse nunca a la OTAN.

