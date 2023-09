El ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Jrenin, ha hecho un llamamiento a las autoridades de Polonia para que "sean profesionales" en sus entrenamientos militares después de que la semana pasada Minsk denunciara una violación fronteriza por parte de un helicóptero polaco.

En respuesta al incidente, que Varsovia negó, el Ministerio de Exteriores bielorruso convocó al encargado de negocios polaco en Minsk para exigir "explicaciones adecuadas" y una "investigación exhaustiva del incidente".

Sin embargo, este lunes Jrenin ha señalado que lo ocurrido se debió a "un mal entrenamiento de los pilotos" de Polonia, que sin embargo sí tenía como objetivo patrullar la frontera entre ambos países, según recoge BelTA.

"No estamos asustando a nuestra población, no estamos concentrado tropas en la frontera estatal debido a este incidente, no estamos involucrando a la aviación. Simplemente decimos: entrenen a sus pilotos para que sean profesionales", ha dicho Jrenin.

El Comité Estatal de Fronteras bielorruso informó el pasado viernes que un helicóptero polaco modelo Mi-24 cruzó la frontera estatal a una distancia de unos 1.200 metros sobre el suelo, si bien posteriormente dio la vuelta.