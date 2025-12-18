Bielorrusia.- La Eurocámara pide a la UE sanciones contra actores detrás de los ataques híbridos de Bielorrusia

BRUSELAS, 18 dic. 2025 (Europa Press) - El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Unión Europea que adopte sanciones específicas contra los responsables de los ataques híbridos de Bielorrusia contra Estados miembro, como la ola de globos de contrabando que afecta a Lituania. En una resolución con 438 votos a favor, 37 en contra y 48 abstenciones, la Eurocámara pide sanciones adicionales específicas contra funcionarios bielorrusos, entidades estatales y privadas, y personas implicadas en la producción y el despliegue de drones, después de los incidentes en el espacio aéreo lituano. La resolución expresa su plena solidaridad con Lituania y apoya su derecho a adoptar "medidas defensivas proporcionadas", exigiendo además el cese de todas las actividades híbridas contra Lituania de lado de Minsk, al que reclama la liberación de los transportistas europeos detenidos y sus bienes. También plantea sanciones para responder a "todas las operaciones híbridas dirigidas contra infraestructuras críticas, actividades económicas e instituciones democráticas", incluyendo casos de ciberataques, campañas de desinformación patrocinadas por el Estado, coerción económica y la instrumentalización de la migración. Los eurodiputados denuncian un fuerte aumento de las violaciones del espacio aéreo y señalan que estas acciones son "deliberadas, coordinadas y hostiles" y forman parte de una estrategia más amplia que lidera Rusia para socavar a la UE, a sus Estados miembro y a la OTAN.