Bielorrusia libera a dos sacerdotes católicos tras conversaciones con el Vaticano

TALLINN, Estonia (AP) — Dos sacerdotes católicos que fueron encarcelados por cargos que, según funcionarios de derechos humanos, estaban relacionados con motivos políticos, fueron liberados de prisión el jueves tras conversaciones con el Vaticano, informaron las autoridades.

La medida, que fue confirmada por la Conferencia Episcopal de Bielorrusia, se produce en medio de especulaciones sobre un acercamiento en las relaciones entre Minsk y Occidente después de que una llamada telefónica entre el presidente autoritario Alexander Lukashenko y el presidente estadounidense Donald Trump en agosto llevara a la liberación de algunos prisioneros políticos.

El reverendo Henrykh Akalatovich fue condenado a 11 años de prisión tras una condena por traición en 2023. Cumplió dos años.

El clérigo de 65 años, que criticó al gobierno en sus sermones, fue acusado de espiar para Polonia y el Vaticano, cargos que negó por considerarlos basados en "mentiras, amenazas y chantajes".

Su arresto fue la primera vez que se presentaron cargos políticamente motivados contra el clero católico en Bielorrusia desde que se independizó tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.

También fue liberado el reverendo Andrzej Yukhnevich, quien cumplía 13 años de prisión tras ser condenado por cargos de abuso infantil en abril. Había negado las acusaciones, y activistas de derechos humanos dijeron que originalmente fue arrestado por "razones políticas". Yukhnevich había sido detenido cuatro veces, incluso por publicar una bandera ucraniana en las redes sociales.

La liberación siguió a una visita a Bielorrusia en octubre por un enviado papal, el cardenal Claudio Gugerotti, un exembajador del Vaticano en Bielorrusia que ahora dirige la oficina de la Santa Sede que maneja a los católicos de rito oriental, según la conferencia episcopal.

Los obispos dijeron que daban la bienvenida "a la reanudación del diálogo entre Bielorrusia y Estados Unidos, y al fortalecimiento de los contactos con el Vaticano".

El paradero inmediato de los sacerdotes liberados era desconocido. Docenas de prisioneros políticos liberados este año fueron llevados a Lituania, a menudo sin pasaportes ni documentos.

La líder opositora Sviatlana Tsikhanouskaya se expresó complacida con la liberación de los sacerdotes.

"Mi más profundo agradecimiento al papa León XIV y a la Santa Sede por su apoyo de principios", expresó. "Muchos otros creyentes permanecen tras las rejas. La represión debe terminar: nadie debería ser castigado por su fe".

Arkatovich y Yukhnevich están entre docenas de clérigos —católicos, ortodoxos y protestantes— que han sido encarcelados, silenciados o forzados al exilio por protestar contra las elecciones de 2020 que mantuvieron a Lukashenko en el poder. Las manifestaciones contra el voto, que los observadores dicen estuvo marcado por el fraude, desencadenaron una brutal represión policial, con más de 65.000 arrestados y miles golpeados por la policía.

El clero que apoyó las protestas y refugió a los manifestantes en sus iglesias fue particularmente objetivo de las represiones. Las autoridades bielorrusas han buscado abiertamente alinear a los clérigos, convocándolos repetidamente para charlas políticas "preventivas", revisando sitios web y redes sociales, y haciendo que los servicios de seguridad monitoreen los sermones.

Más de 1.200 prisioneros políticos permanecen tras las rejas en Bielorrusia, incluido el laureado con el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, según el grupo de derechos humanos Viasna. El número incluye a 29 sacerdotes.

Mientras que los cristianos ortodoxos constituyen aproximadamente el 80% de la población de Bielorrusia, poco menos del 14% son católicos y el 2% son protestantes.

