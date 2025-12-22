Bielorrusia.- Lukashenko asegura que Bielorrusia contará con 10 misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik'

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press). El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este lunes que el país contará con una decena de misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik', que poseen capacidad para portar cabezas nucleares, unas declaraciones que llegan poco después de que el mandatario asegurara que el país ya cuenta con uno de estos proyectiles. "Hasta diez sistemas de misiles rusos 'Oreshnik' serán desplegados en Bielorrusia. Un máximo de una decena", ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia bielorrusa de noticias BelTA. En este sentido, ha asegurado que este acuerdo "se revisará más adelante". "De momento esta es la cantidad. Si los rusos quieren desplegar más, desplegaremos más", ha afirmado. Sus palabras distan de las pronunciadas a principios de este año, cuando afirmó que la idea de desplegar una decena de estos misiles era "una broma". "Eso es mucho dinero, y la industria rusa no solo produce 'Oreshnik'. Lo entiendo, uno de estos es suficiente para proteger Bielorrusia", dijo entonces. En julio, Lukashenko adelantó que estos misiles —un nuevo modelo de proyectiles de medio alcance fabricados por Moscú y lanzados por primera vez en noviembre de 2024 en un ataque contra Ucrania— serían desplegados en Bielorrusia antes de que terminara el año. Posteriormente, aseguró que se había desplegado uno solo y que estaba "en servicio de combate".