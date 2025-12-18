Bielorrusia.- Lukashenko confirma el despliegue en Bielorrusia del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado este jueves que el misil hipersónico ruso 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares, ha sido desplegado en territorio del país europeo y ha agregado que "está en servicio de combate". "Las primeras posiciones están equipadas para el sistema de misiles 'Oreshnik'. Lo tenemos desde ayer y entra en servicio de combate", ha indicado el mandatario durante su discurso anual a la nación, según ha informado la agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA. Así, ha recalcado que "la defensa estratégica es permitida a través de la cooperación militar, principalmente con Rusia". "Bielorrusia y Rusia aplican medidas complejas de disuasión estratégica", ha manifestado el mandatario, que ha enmarcado el despliegue del 'Oreshnik' en estos esfuerzos. "Sin un conflicto se deteriora, unas Fuerzas Armadas con decenas de miles de integrantes desde el oeste de Rusia se implicarían inmediatamente en los combates como segunda línea", ha sostenido, al tiempo que ha cargado contra los que critican a Minsk por autorizar el despliegue de este armamento en su territorio. El propio Lukashenko adelantó en julio que estos misiles —un nuevo modelo de proyectiles de medio alcance fabricados por Moscú y lanzados por primera vez en noviembre de 2024 en un ataque contra Ucrania— serían desplegados en Bielorrusia antes de que terminara el año. Bielorrusia es un importante aliado de Rusia en Europa y su territorio fue usado por Moscú para lanzar su invasión de Ucrania, desatada en 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos internacionales para lograr sacar adelante un acuerdo de paz hayan tenido éxito hasta la fecha.